Premio Nacional de Tecnología e Innovación, a empresa hidalguense

José Oldak y Joaquín Oseguera de Termoinnova S. A de C. V

Hace apenas pocos años llegaron a México las primeras empresas aeroespaciales. El atractivo que veían para el país era principalmente mano de obra barata. Poco a poco esta situación ha ido cambiando y, conforme aumenta el contenido nacional y la complejidad de sus operaciones, también lo hace la demanda por servicios de alto valor y la sofisticación tecnológica que estos implican. En forma paralela al crecimiento de los retos tecnológicos que enfrenta el país, también aumenta la disponibilidad de infraestructura tecnológica y el talento para aprovechar la coyuntura.



En el contexto anterior nació, hace 5 años, Termoinnova, una empresa hidalguense, producto de la evolución de tecnología generada en laboratorios mexicanos y que cuenta con el distintivo de ser la primera en la entidad certificada bajo la norma aeroespacial AS9100 y, tan solo hace unos días, también distinguida como la primera de la entidad en haber alcanzado el distintivo Premio Nacional de Tecnología e Innovación, máximo galardón que se da a las industrias por actividades de desarrollo de alta tecnología en el país. El premio le fue concedido como pequeña empresa en la categoría de innovación de proceso.



Las tecnologías de Termoinnova se pueden definir como nanotecnología pues consisten en la aplicación capas nanoestructuradas (extremadamente finas) que protegen, endurecen y alargan la vida de materiales sujetos a desgaste y corrosión. Por ejemplo, insertos de moldes y herramientas. Igualmente, la empresa puede dar funcionalidad a películas extremadamente finas de material, haciendo que las mismas se comporten, por ejemplo, como sensores. Actualmente muchos de los clientes de la empresa son automotrices y de inyección de plástico, pero, en el mediano plazo la dirección de la compañía pronostica que la mezcla incorporará un porcentaje muy significativo de ventas al sector aeroespacial, que, si bien por una mayor disponibilidad de proveedores, había preferido establecerse en otros estados, empieza, dentro de otros, gracias al trabajo de Termoinnova, a ver hacia la entidad.



La geografía del Estado de Hidalgo fue un factor elemental cuando los socios decidieron la ubicación que tendría la empresa y aprovecharon la confluencia y cercanía de varias vías de comunicación para asentarse en el Parque Industrial de Atitalaquia, desde donde se puede atender a clientes de todos los estados colindantes: desde Querétaro hasta Puebla, Estado de México y la Ciudad de México. De hecho, la clientela de Termoinnova envía y recoge materiales para ser tratados desde todas estas entidades y ya se planea establecer una sucursal en el norte del País.



Además de aportar incrementos en resistencia y dureza a materiales en los que se aplican los desarrollos de Termoinnova, los procesos para obtener dichas características son, a diferencia de los procesos convencionales que sustituyen y mejoran, no contaminantes. Las emisiones de colores que producen los plasmas, siempre fascinantes, contienen información de la química que se produce en ese medio.



Si bien, el Premio Nacional de Tecnología se otorgó a la empresa por sus procesos novedosos, algunos de los cuales han sido desarrollados en parte gracias al apoyo del Programa de Estímulos a la Innovación del CONACYT, esta también ofrece procesos más comunes, como es el temple al vacío, para lo que cuenta con un reactor vertical de gran capacidad y otros de menor tamaño. La oferta de servicios no se limita a los procesos sino, además la empresa cuenta con un laboratorio muy completo para pruebas y caracterización de materiales.



La gestión tecnológica que lleva a cabo la empresa requiere y facilita la vinculación con el sector académico. Se cuenta con alianzas con diversas instituciones de educación superior y con centros de investigación. En particular, a nivel estatal la compañía ha colaborado con la Universidad Politécnica de Pachuca, con la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y otras instituciones y a nivel nacional tiene un relación cercana con el Instituto Tecnológico Nacional y con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, institución en la que inicialmente nació y se incubó la tecnología, que en todo momento ha contado con el apoyo del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo.



Termoinnova sigue siendo una empresa pequeña, pero ha ido creciendo y pronostica dar un gran brinco en el 2017, conforme sus capacidades son conocidas por diversos sectores que pueden beneficiarse de la tecnología y sus procesos son validados, pues el desarrollo de proveedores es un proceso lento en los sectores aeronáutico y automotriz, dos de los principales mercados de la compañía. En este sentido, el haber alcanzado el Premio Nacional de Tecnología e Innovación acelerará, en buena medida, el reconocimiento y disposición de los clientes.

