Experiencia de ser becaria CONACYT y estudiar en el extranjero

Soy Imelda Trejo Lorenzo, originaria del estado de Hidalgo; y estudiante de doctorado en Matemáticas en la Universidad de Texas en Arlington (UTA), en los Estados Unidos de Norte América (EEUU), dichos estudios de doctorado están siendo financiados en su totalidad por México a través del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

En esta columna compartiré con ustedes mi experiencia de ser becaria CONACyT y de estudiar en EEUU. Pretendiendo con esto poder motivar a otros estudiantes mexicanos a la inclusión en las matemáticas y las ciencias en general. Así cómo también, demostrarles las oportunidades que nuestro país nos ofrece a través de la educación.

Soy originaria de la comunidad de Bondhi, Tasquillo en el estado de Hidalgo. Un pequeño poblado donde jamás hubiera escuchado las palabras Licenciatura en Matemáticas, becas, ó estudios de posgrado. Gracias a la constante motivación de mis padres y ayuda de algunos excelentes profesores logré aventurarme en el estudio de las matemáticas.

Todo comenzó a finales del último semestre de mi bachillerato, mientras investigaba que carrera profesional proseguiría. En dicha búsqueda, descubrí que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ofrecía la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas con subespecialidad en Computación. Sin pensarlo demasiado decidí inscribirme a dicho programa, pues estaría estudiando matemáticas (¡mi materia favorita!) además de computación.

Ya siendo estudiante en la UEAH, motivada por mis profesores con su gran dominio de las matemáticas y excelente pedagogía determiné dedicarme totalmente a las matemáticas. Al igual que la mayoría de mis profesores de la UEAH, decidí también continuar con mis estudios de posgrado en el extranjero. Sin embargo, mis primeros obstáculos fueron el dinero y el idioma. Afortunadamente, CONACyT me ayudo a derribar el primer obstáculo. Básicamente, CONACyT me paga por estudiar en UTA y vivir en EEUU. El segundo obstáculo me llevo mucho más tiempo y esfuerzo (historia que omitiré por falta de espacio).

Ser becaria CONACYT es una gran oportunidad para continuar con mis proyectos académicos y de investigación los cuales pretendo sean un gran aporte para nuestro país.

Actualmente, en la tesis doctoral, estudio el efecto de inflamación en el proceso de regeneración ósea. Hay evidencias experimentales que muestran que el tiempo de reconstrucción de un hueso depende de la inflamación del tejido que lo rodea; del mismo modo hay evidencias de casos de inflamación aguda, como en pacientes con artritis, que impiden la regeneración. Mi trabajo de investigación consistirá en desarrollar ecuaciones diferenciales que modelen la interacción celular y molecular que definan el mecanismo de reconstrucción y a su vez encontrar mejores estrategias de tratamientos basados en el uso de medicamentos que aceleren el proceso de regeneración.

El estudiar en EEUU me ha permitido participar en exposiciones y conferencias dentro de este país, así como también, en Canadá, Chile y Perú; en las cuales se han podido presentar mis avances científicos. Experiencia esta me ha ayudado a expandir mis conocimientos académicos y culturales.

La fotografía muestra la gran diversidad cultural que se vivé en EEUU. La mujer que viste la blusa azul soy yo (sexta posición de izquierda a derecha), me encuentro rodeada de estudiantes internacionales de posgrado de diferentes universidades de EEUU tales como: la Universidad de Cornell y la Universidad de Cincinnati.

Una vez finalizado el doctorado pretendo trabajar como Profesora-Investigadora de tiempo completo en alguna universidad pública en nuestro país con el objetivo de contribuir al conocimiento científico y a motivar y ayudar a nuestros futuros profesionistas a través de mi experiencia académica y profesional. Deseando que todos los estudiantes mexicanos, al igual que yo, tengan la oportunidad de recibir educación de calidad y oportunidad de hacer estudios de posgrado tanto en México como en el extranjero.

Pie de foto: 22º encuentro de Modelación Matemática e Industrial, Universidad de Carolina del Norte, Julio

2016.

Imelda Trejo Lorenzo

*Estudiante de posgrado del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Texas en Arlington