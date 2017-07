Basura responsable

La naturaleza constantemente saca a flote los grandes problemas, sobre todo la falta de responsabilidad en el manejo y generación de residuos que en términos prácticos convertimos en basura; basura con la cual inundamos las ciudades, contaminamos el suelo y cuerpos de agua, entre otras deplorables acciones.

La responsabilidad de brindar un buen servicio corresponde a las autoridades municipales, pero la generación, separación y su reuso, a cada uno de nosotros. Con la tasa de crecimiento poblacional que registra el país y la entidad no podemos darnos el lujo de seguir pensando que la generación promedio de residuos por persona está dentro del parámetro.

Al día, el Estado de México genera 15 mil 768 toneladas de basura, de las cuales solo 61 por ciento tiene un confinamiento adecuado en 24 sitios controlados y 13 rellenos sanitarios. Hablamos de 5.7 millones de toneladas al año. La cifra ya no puede ni debe aumentar, ya no hay espacio para seguir enterrando todo lo que le aparentemente deja de tener alguna utilidad.

Urge aplicar la ley, separar no solo en orgánica e inorgánica, sino ir más allá. No es un tema de otro mundo, es simple educación y organización, es tener claro que debemos forzosamente generar menos desperdicios, revisar hábitos y malas costumbres desde el ámbito público hasta el hogar.

No es posible que en cada evento público se generen toneladas de basura innecesaria, todo sea entregado en bolsas de plástico, en cada oficina pública te ofrezcan una mini botella de agua, en la calle repartan miles de volantes de todo tipo, en el súper te llenen las bolsas de propaganda sin importar si sirve o interesa a la gente.

No es posible que cada esquina o lote baldío se convierta en un basurero. El argumento de un mal servicio no basta. Tampoco cuando hay diversos programas para recoger los grandes desechos en el hogar, como lavadoras o colchones; cuando hay mecanismos para exhibir a los ayuntamientos que dan mal servicio.

No es posible que se sigan sacando toneladas de basura de las alcantarillas, no se exija la separación de residuos. Necesitamos poner un alto a la generación comercial de residuos; reusar en serio, no reciclar botellas de PET, llantas o tetrapack en la generación de nueva basura.

Hay obligaciones en la ley. Hay ejemplos locales e internacionales. La basura no es el problema, es la falta de responsabilidad y de conciencia porque aparentemente no cuesta el servicio, cuando en realidad es un error que pagamos muy caro.