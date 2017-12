Padilla-Alfaro III: La segunda reconciliación

En una época no muy lejana… -como hace tres años- perduraba el resentimiento y distanciamiento de Enrique Alfaro Ramírez con el ex rector Raúl Padilla López por la elección de 2012 en la que el primero no pudo llegar a Casa Jalisco, entre otros factores, por un zarpazo de los Leones Negros, pero ya sabe usted cómo es el destino –y los intereses- que los volvería a unir.

Tras la llegada de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz a la gubernatura –lo comentábamos hace una semana- hubo una buena contraprestación al Grupo Universidad: le entregaron tres secretarías, Fiestas de Octubre y mayores presupuestos, entre otros espacios.

Pero fue la composición misma del gabinete (con animadversiones entre secretarios y la disputa por tener una mayor injerencia), lo que fue provocando un distanciamiento de Aristóteles con Padilla, quien –dicen- habría pedido cada vez mayores apoyos para apuntalar, entre otros proyectos, la construcción del Centro Cultural Universitario.

Para tratar de subsanar esas grietas surgidas en la primera mitad del sexenio, a principios de 2016, en marzo, se nombró a José Trinidad Padilla López –hermano de Raúl y ex rector también de la UdeG- como procurador de Desarrollo Urbano, pero sobrevino en abril el retiro del universitario Jaime Agustín González de Salud del estado.

La coyuntura fue aprovechada por Alfaro que también fue despejeándose, rompiendo con su ex aliado político Andrés Manuel López Obrador –adversario político de Padilla López-.

El escenario imposible en 2012 fue toda una realidad apenas hace poco más de un año: Un amigo en común de ambos personajes habría reunido a Alfaro con Padilla como un primer paso; al principio hubo encuentros con testigo de honor para evitar malos entendidos, pero esta vez las pláticas fueron avanzando favorablemente para ambos. A partir de este momento todo ha sido “miel sobre biónico” entre ellos.

Con Alfaro ya como alcalde, el 1 de marzo de este 2017, el Ayuntamiento tapatío cedió a la UdeG el jardín de Mexicaltzingo para que construya un estacionamiento subterráneo, enfocado principalmente a los asistentes al Teatro Diana. El 16 de marzo, también de 2017, el pleno del Ayuntamiento aprobó dar tres millones de pesos más al Festival Internacional de Cine de la UdeG. Acciones similares han tomado ayuntamientos emecistas como el de Zapopan.

En la segunda mitad del año se manifestó ya abiertamente la alianza entre Padilla y Alfaro: la UdeG y su rector Tonatiuh Bravo avalaron la ratificación de mandato de Alfaro, así como las polémicas esculturas compradas por el edil y recientemente se definió que Mara Robles, actual rectora del Centro Universitario de Los Altos va por Movimiento Ciudadano como precandidata única a diputada local por el distrito 3 de Tepatitlán; el líder sindical de la UdeG y de la agrupación Hagamos –y quien había sido corrido por Alfaro en 2010- Enrique Velázquez, va como precandidato a diputado local por el 4 de Zapopan, en tanto que José Alberto Galarza, ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios va como suplente de Clemente Castañeda, quien aspira a ser senador por el partido alfarista. El próximo año (en una semana, pues), hablaremos del recuento de los daños de esta alianza.

Por lo pronto, que tenga usted un muy feliz y venturoso 2018.

