Mensaje dirigido a militantes y…

No. No siga leyendo si no se considera parte del clan, banda, pandilla, club o círculo de lectura de esta columneja –combinación de columna y… pensamiento despectivo-, porque lo que sigue no es apto para los ojos de todo público.

Aunque este escrito aparezca publicado en un periódico o en un sitio web no está dirigido para los no simpatizantes, así que los que no lo sean, hagan como si no estuviera, como si no hubiera palabra alguna en este espacio y dé vuelta a la página o, con el teclado o con su dedito sobre la pantalla, cambie de contenido a algo acorde a sus ideales y principios fundamentales.

Ahora sí, ya que se quedaron solo las personas interesadas (es decir, que ya me dejaron totalmente solo), aquí va el mensaje dirigido exclusivamente a militantes y simpatizantes: Las precampañas políticas son una soberana, indignante y descomunal simulación.

Desde hace muchos lustros, una de las principales demandas ciudadanas a la clase política ha sido reducir los costos de las campañas, que no haya dispendio de recursos públicos. Antes eran miles de banderines y gallardetes colgados por todas partes, bardas pintadas, volantes y trípticos, después sumaron spots en medios electrónicos, anuncios espectaculares, vallas publicitarias, más los consabidos regalitos a las personas carreadas, bueno motivadas a acudir a los mítines, y ahora hasta volverán las polémicas tarjetas electrónicas de beneficios.

En la forma se legisló para reducir el tiempo legal de las campañas constitucionales evitando que sean más largas que la primavera, pero nuestros largos políticos se inventaron otra figura denominada precampaña, la que debería ser una etapa interna de los partidos con el fin de seleccionar, de entre varios aspirantes, a quien los representará en la contienda por algún cargo público. Es decir, se pensó para procesos en los que haya más de un aspirante en cada partido, pero abusados –o abusones- que son, hacen precampaña precandidatos únicos: ¡no tienen contra quién competir en sus partidos y se andan paseando por todas partes con dinero público!

Y lo que es más surrealista es que difundan propaganda en medios masivos de comunicación y para simular –o evadir una sanción- rematan sus spots con que es un mensaje dirigido solo a su militancia cuando los vemos, oímos o leemos muchos más.

¿Por qué creer en quien con estas estrategias saca provecho a la legislación electoral y nos dice que si gana va a respetar y hacer que se respeten las leyes?

No esperemos que la autoridad electoral meta orden, porque si quisiera ya lo hubiera hecho desde antes convocando a un acuerdo político o a declaratorias de buena fe en las que se exhibiría a los cumplidos y más a los que lo evadieran para seguir de tramposos.

Una vez enviado este exclusivo mensaje a nuestros miembros y simpatizantes, usted puede seguir haciendo corajes… o exigir a los precandidatos que no se pasen de vivos. Ahora sí, continuemos con la programación habitual, que aquí no pasó nada.

celso03@icloud.com