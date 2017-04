Paz ignorado, paz acabada

A 25 años de la explosión social de Guadalajara II





¿Lo conoce? Si lo recuerda es porque usted es todo un “adulto contemporáneo” -ajá-. Si tú no lo conociste, es porque seguramente eres más nuevo, pero te puede interesar saber una de sus andanzas entre explosiones, huracanes y demás calamidades que azotaron a Jalisco hace unos años.

El de la foto es Jaime Arturo Paz García, nacido el 6 de mayo de 1956. Médico por la UdeG y especialista en urgencias médico quirúrgicas, pero le contaré una cosa: jamás lo vi de bata blanca ni con estetoscopio en mano.

Su vestimenta (al menos la que yo más recuerdo) era camisa de vestir blanca con rayas, pantalón de mezclilla deslavada -no por moda, sino por el uso-, cinto de piel, botas vaqueras con restos de lodo y tierra, y sus infaltables Ray-Ban humeados de gota grande, y era así, supongo, porque siempre andaba entre emergencias y juntas operativas a deshoras.

Su segundo ajuar era el inconfundible uniforme de Protección Civil, entonces de color verde fosforiloco le decían (hoy sería color neón).

Bueno, pues él fundó la primera escuela pública de paramédicos como tal en México y fue clave en la creación de Protección Civil de Jalisco, de la que fue su primer director de 1985 a 1989. ¡Ah! Además estudió Derecho ya siendo funcionario.

Su detractores lo tildaban de ser protagónico, de haber sido judas (policía judicial federal), de su cercanía al Grupo Universidad, y hasta de ser un naco, terrible pecado.

Fuera de estas graves acusaciones, su trabajo fue otro, y eso lo distinguió sobremanera en el episodio de las explosiones del 22 de abril de hace 25 años, cuando él era el responsable del equivalente a protección civil pero en la UdeG.

Previo a las explosiones, Paz alertó y hasta reclamó que se evacuara la zona ante la fuerte presencia de hidrocarburos en el Colector Intermedio Oriente, y se enfrentó al SIAPA y a Bomberos de Guadalajara, quienes nunca dieron la orden de desalojar el área.

Los estallidos en el colector se sucedieron a partir de las 10:05 horas llevándose al menos 212 vidas y dejando a más de mil 470 lesionados.

Paz nunca se perdonó a sí mismo no haber evitado esa tragedia pese a que no estuvo en sus manos la decisión, y desde el primer momento señaló a Pemex como el primer responsable al no reportar la fuga (¿o robo controlado?) de combustible que llegó al drenaje.

Tras las explosiones lo nombraron inmediatamente titular de Protección Civil, siendo el único funcionario de un régimen priista que trascendió y fue ratificado por el primer gobernador panista, Alberto Cárdenas, en 1995. Paz murió de cáncer el 7 de junio de 2007.

PD. El Horror a la Tapatía que le comentaba hace una semana ya dio un abono hace tres días con una gran

fuga, por robo, de gasolina en Tlajomulco. ¿Esperaremos indolentemente el resto?

