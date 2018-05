18 de abril: El escenario que venía

El 18 de abril, uno de los equipos más acertados de los últimos lustros en materia de hacer encuestas en el país dio a conocer los resultados de su –entonces- más reciente ejercicio para conocer la intención del voto en México.

Allí se evidenció el liderazgo nacional de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador con el 48 por ciento, seguido, pero muy atrás, por Ricardo Anaya con 26%, y José Antonio Meade con 18%. En esa ocasión, los números presentados llevaban a muchos análisis, pero había unos muy básicos que advertí:

“Ya estamos viendo por qué (Carlos) Slim convocó para apuntalar el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la CdMx (Ojo: si Slim tiene interés en NAICM es total y abiertamente legítimo, pues él es empresario, no candidato).

“El PRI erró de candidato, de estrategia y hasta de adversario.

“Lo natural, ahora, sería que la campaña del PRI tenga un viraje drástico, si no, será porque cambiará en la práctica de candidato, tal como lo hizo apoyando a Calderón en lugar de Madrazo.

“No he visto que alguien destaque que la encuesta arrojó (también) un 19 por ciento de no respuesta/rechazo, lo que supera al 18% de Meade (...) Si bien esos 19 puntos no le servirían ahora a Anaya incluso si se fueran todos para él (pues sumaría 45% de intención del voto contra 48 de AMLO), en las siguientes semanas de campaña veremos que el discurso de los anti-AMLO apelará al voto útil buscando agrupar a la suma de las minorías.

“Corporativos, gremios e instituciones se prepararán (como se les dé a entender) para un eventual triunfo de AMLO. Los ajustes serán más perceptibles.

“Viene la peor etapa cíclica de AMLO: cuando él cree que ya ganó”.

A un mes de distancia de todo eso, el escenario político es muy distinto al de aquel 18 de abril: Desde el cambio de dirigente nacional del PRI, la renuncia de Margarita Zavala así como que López Obrador descuidó -otra vez- su discurso en algunos temas importantes que le están generando problemas.

Aunque perdura la tendencia en lo general, hay algunos pequeños elementos que parecen indicar que no todos han tirado la toalla ni ajustado lo propio para esperar lo aparentemente inevitable.

Aún hay un porcentaje muy importante de indecisos o de quienes no quieren revelar por quién van a votar y que se conocerá hasta el día de la elección; las presiones –de cualquier tipo- ya lograron reducir la oferta de opositores y pinta que continuarán, y AMLO sigue en su modo “Gané”.

Pocos, pero aún hay indicios de una posible sorpresa.

