Muy correctas, pero falsas

Si usted es un ciudadano preocupado por el entorno en donde vive y desea conocer más acerca de los indicadores que impactan a su colonia o área de residencia puede acceder al mapa de monitoreo ciudadano…”, esto dice la página principal de la nueva aplicación llamada Seguridad Map.

Esta herramienta gratuita fue anunciada el pasado 17 de octubre por el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, quien allí aseguró que Seguridad Map “busca no solamente democratizar toda la información relacionada a la seguridad pública, también propiciar la participación ciudadana, pero, además, dar certeza en la información que circula en todas las redes a los ciudadanos y dar una información real”.

¡Wow –traducción: guau-! ¿A poco no suena de primer mundo? Todos debemos que consultar este software aunque sea sólo para chismear, para ver si es más peligroso el fraccionamiento de la presumida Vibis de Petatiux o de Nicho Olarticoecheiya, que se jactan de vivir muy bien, pero con estos datos de-mo-cra-ti-za-do-res y mata-chismes de redes les restregaremos que también hay malosos por su colonia, ¡ándele!

Veamos. Entro a la página https://seguridadmap.app.jalisco.gob.mx, selecciono el apartado “Ciudadano” y escojo una céntrica colonia de Guadalajara de la que tengo referencias de primera mano. Quiero saber cuántos robos de autopartes van en este año en dicha colonia; escojo esos filtros y me aparece: 9 casos en 9 meses.

“¡Vaya, no estamos tan mal!”, eso es lo que cualquiera pensaría al conocer este dato: un caso de robo de autopartes al mes, uno cada 30 días en esa céntrica colonia es nada o casi nada. Bueno, esta es la estadística correcta, pero no la real.

Por conocer a los afectados puedo decir que en tan solo un mes hubo tres robos de autopartes a tres distintos vehículos, en distintos días, y no en toda la colonia que seleccioné sino en apenas una calle.

Pero volvamos. La nueva aplicación no marca siquiera la cuadra de referencia como zona con robo de autopartes. Es decir, allí no hay, oficialmente, ningún problema de ese tipo. Y todo porque no se denunció, no se abrió una pomposa carpeta de investigación en cada caso.

¿Por qué no se denunció? Los afectados comentan lo que todos suponemos: que es una pérdida de tiempo, que no se va recuperar nada, que no sirve de nada, y otras por el estilo.

Si bien es cierto que es muy grave el subregistro de delitos, la cifra negra, lo que no se denuncia, el que las autoridades consideren que sólo hay delito cuando se denuncia es una visión a todas luces miope, irreal y mañosamente conveniente para sus informes de efectividad.

Otra singularidad del Seguridad Map es que desglosa, fracciona y dispersa la incidencia delictiva, lo que podría arrojar datos que se lean favorables para las autoridades; ejemplo: maneja como categorías distintas “Robo a interior de vehículos”, “Robo de autopartes” y “Robo a vehículos particulares”, que a simple vista podrían englobarse en uno o dos apartados, máximo.

Un ejercicio similar realicé con un par de colonias de Zapopan y encontré también discrepancias entre los datos de la aplicación y lo que conozco de primera mano.

¿Y así las corporaciones de seguridad quieren que estas cifras las tomemos como reales? ¿Con esto quieren que no se desahogue uno en la redes cuando somos víctimas de los delincuentes prófugos del Seguridad Map?

Ante lo observado, estas cifras no me dan certeza. Malditas estadísticas correctas, pero falsas.

celso03@icloud.com