"Celadores" en fuga

En julio del año pasado se conoció de un hecho que debió prender los focos rojos, púrpuras y lo que le siga a las autoridades y a la sociedad en materia de desaparición forzada de personas en Jalisco.

Por aquellas fechas llegó a la opinión pública metropolitana información de que había una cantidad de personas que se reportaban como levantadas en la zona de Tala, que algún comando o grupo armado operaba impunemente en el área cañera, a unos cuantos kilómetros de Guadalajara. A los pocos días se supo de la operación de dos campamentos clandestinos en los que se entrenaba a sicarios, que también operaban como macro ranchos de seguridad, en los que igual retenían a más de 40 personas contra su voluntad o que usaban los predios como megacocheras para ocultar las camionetas con las que cometía sus fechorías un grupo de hasta 80 delincuentes.

En julio pasado cuestioné –como lo hicieron muchos más- cómo era posible que semejantes contingentes, literalmente, desfilaran por calles y carreteras de la región sin que autoridad alguna les hiciera frente, como en un ostentoso desfile a la impunidad.

No podría explicarse eso sin un criminal contubernio o un exagerado miedo de quienes deberían garantizar la seguridad en el área rural más próxima a la creciente mancha urbana… pues ese desfile ya llegó a Guadalajara. O mejor dicho, ya se hizo visible, porque estaba desde hace mucho tiempo por acá; se visibilizó con el emblemático pero no único caso de los tres estudiantes de cine del CAAV que fueron levantados y, aparentemente, sacrificados, en predios urbanos, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.

Pocos creíamos que ese escenario catastrófico se adelantaría a una velocidad inusitada y que pondría contra las cuerdas, y contra los reflectores y la presión internacional, a quienes hasta hace poco se placeaban presumiendo de la tranquilidad y crecimiento de estos lares.

En julio pasado (“Campus del crimen”, 22 de julio, 2017) publiqué: “No pinta nada bien cómo pueda terminar la historia para las personas secuestradas por estas bandas, pero tampoco para quienes actualmente ostentan alguna responsabilidad ejecutiva y del área de seguridad. ¿Quiénes, o cuántos, podrían estar dentro de poco más de un año en fuga por permitir todo esto?”.

Bueno, pues parece que me equivoqué, porque no ha pasado un año y esto ya pinta muy mal. Quizá me vuelva a equivocar, pero el ambiente que se percibe lleva a pensar que estamos a muy poco tiempo de que algunos personajes encumbrados ahora, pudieran pasar a la lista de los más buscados o cuando menos, de los defenestrados, de los apestados.

Fuertes cambios en algunos niveles de gobierno a estas alturas no sorprenderían, aunque con eso no se regresaría –seguramente- a las miles de personas desaparecidas con sus familias.

Y lo peor, por otro lado, es que algunos de los que eran responsables de la seguridad pública en ese momento, en distintos ámbitos y niveles, ahora aparecerán en las boletas electorales. ¡Carajo!

celso03@icloud.com