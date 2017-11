La tentación de controlar los medios

Algunos comerciantes de antaño defendían a sangre y fuego algunos preceptos como su fórmula de éxito empresarial, tales como: “El cliente siempre tiene la razón”, “el que paga manda”.

Seguramente en su tiempo funcionaron estos cánones en algunos sectores productivos o mercantiles, pero desde siempre existen algunas extrañas, tal vez excéntricas actividades en las que no debe ni deberían aplicar y una de ellas es el periodismo.

Desde siempre el periodismo ha pretendido ser el mirón incómodo que señala lo que se está haciendo mal o de manera ilegal en la esfera de lo público, el que se fija en que cuadren las cuentas y haya los resultados ofrecidos en cualquiera de los ámbito de interés para la sociedad. Para poder hacerlo el periodista requiere de un elemento fundamental, materia prima de su correcto desempeño: tener independencia de aquellos que observa, fiscaliza y reporta. Esto es esencial.

Valgan unos ejemplos. A un carpintero usted le puede pedir que le haga un escritorio con el diseño, materiales y acabados que usted quiera, al cabo que usted pagará y él se lo hará a su completo gusto y exigencia. Allí sí aplican.

Ah, pero si a usted le da sed y quiere comprar un refresco de cola no puede ordenarle a la empresa embotelladora: “oye, quiero uno de tus refrescos, pero que el líquido sea transparente, su sabor tenga un toque de frambuesa y venga en presentación de 1.7 litros en bidón de plástico opaco. Salvo que usted sea el dueño de la firma, no le harán eso que usted les pide ¿Por qué? Primero, porque sería un esfuerzo mayúsculo de la empresa para una venta ocasional y pequeña, muy menor, y dos, porque perdería la esencia del producto: el sabor, su presentación e imagen.

Así es con las empresas periodísticas: se pueden comercializar espacios o tiempos específicos, pero no la esencia: su independencia editorial, y esto es precisamente lo que en ocasiones quieren controlar quienes tienen el erario para anunciarse, recurso que no es suyo, sino que simplemente lo administran de manera temporal. Muchas veces quieren obtener “contraprestaciones” por la publicidad contratada.

También de allí la tentación de algunos vendedores por acceder a esas bolsas públicas aplicando sus caducas fórmulas y ofrecen la forma y esencia, y le hacen guiños y hasta concesiones adelantadas al administrador del dinero público para ver si atraen esas jugosas cuentas sin advertir que sería como el refresco personalizado: una venta menor y fugaz, en la que se pone en riesgo el nombre y prestigio de la marca lo que a la postre le generará más pérdida que ganancia.

Y aunque en México el hacer leyes no es garantía de que se cumplirán, es una buena señal que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya ordenado reglamentar el gasto público en publicidad gubernamental, y le puso de plazo hasta el 30 de abril del 2018 al Congreso de la Unión para que emita la ley reglamentaria, con la que se pretende evitar un manejo discrecional de esos fondos, que ya no se busque “castigar” a los medios críticos y premiar con mayores contratos a los afines. Y no se trata que los medios vivan solo de los recursos públicos, sino de trasparentar los criterios de asignación alentando una mayor competencia en condiciones de mercado donde no debe de estar a la venta, ni como contraprestación, la esencia.

