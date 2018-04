Cada noche y cada día recuerdo al pintor Rosales a quien conocí en la cobertura periodística de una gira de trabajo hace una década.

Es (o era) oriundo del norte mexiquense. Anduvo por muchos lados: vivió una infancia en el barrio de Tacubaya de la Ciudad de México y luego regresó a su pueblo.

El tiempo me juega una mala pasada y no me permite recordar en qué municipio lo conocí. Pero a diario lo veo en una pintura en pequeño formato que le compré aquella única vez que lo vi. Un óleo de su autoría fechado en el 2008.

Una obra sencilla sin mayores pretensiones ni elevada técnica. Un paisaje, una escena de campo: una tarde de ocaso, un cielo casi negro, un infinito en verde, un árbol en otoño, seis ovejas, un pastor o pastora. Una cerca. El marco del cuadro es madera, pintado de verde agua.

Me gusta recordar la historia de este artista autodidacta. (Un personaje casi de ficción. Una de esas personas que se conocen el camino y a lo largo del tiempo incluso se duda de su existencia o de la veracidad de su historia).

Hace diez años escribí sobre él:

"Un día al verse en el espejo se percibió dentro de una telaraña. En una esfera, atrapado. Se observó amorfo. Quiso salir de esa indefensión circular pero no pudo. No podía. La suerte de Gregorio Samsa en la que se vio reflejado era tan real que el dolor lo sobrecogió.

Se dibujó a sí mismo triste, muy triste. Con un pincel en la boca, los colores cárdenos de sus brazos y manos ausentes le dieron forma a esa encrucijada redonda donde reposa una araña con ojos verdes que una vez derribado el obstáculo de hilos rojos, tuvo por necesidad que aventurarse a otro entorno". (Breve apunte, archivo).

Rosales fue trabajador y una faena normal se convirtió en tragedia: recibió una descarga eléctrica que lo dejó sin brazos.

En aquel entonces Modesto, como dijo que se llamaba, se buscaba la vida a través de la venta de las pinturas que dibujaba o realizaba con el pincel en la boca. Manejaba escenas costumbristas, paisajes, bodegones y retratos. También copiaba algún afiche o monumento.

Aquella vez que lo conocí exponía sus trabajos que incluían una visión personal, una analogía de su condición enfrenta: una araña atrapara en su telaraña. Un cuadro que no estaba en venta.

El pequeño cuadro del paisaje verde está en mi librero.