No hay fecha que no se cumpla y otra vez septiembre tricolor. Como siempre, como todos los años, se repite la misma cantaleta: México patriota, México circense.

Las banderas, las trompetas, los gritos y sombrerazos. La noche mexicanísima con el aderezo de rojo, blanco y verde. Y pa' luego es tarde: el grito de Independencia.

Me cansa septiembre y sus fiestas. Y de aquí pa' real: me dejará muerta, noviembre y más vieja diciembre. Desde ahora que es el decimoquinto día de septiembre, lo digo a voz en cuello: no comparto la alegría mexicana. Menos ahora que la historia se repite y en septiembre nos hemos cubierto de luto como en el 1985. Todo es un espiral, incluso los sueños.

Tremendo susto. De por sí, la vida mexicana es un temblor cotidiano. Días sísmicos, días oscilatorios y trepidatorios: el peso contra el dólar y el ama de casa en el mercado.

No hay fecha que no se cumpla y otra vez septiembre tricolor. Y, como cada año, invoco a José Emilio Pacheco y su alta traición: "No amo a mi patria.

Su fulgor abstracto es inasible. Pero -aunque suene mal- daría la vida por diez lugares suyos, por cierta gente, por puertos y bosques de pinos; por una ciudad desecha, gris y monstruosa, por varias figuras de su historia y tres o cuatro ríos".

No tengo enaltecida el alma tricolor. Creo que cantar con fervor el himno nacional no ayuda. No salvan los foquitos de la iluminación ni los cohetones estruendosos. Los símbolos patrios los han secuestrado.

En los días sísmicos, no hay cita que no se cumpla. Arrasa septiembre trepidatorio y sexenal. Los gritos, los rumores. El adiós y los excesos.

Septiembre oscilatorio, y en el "México, creo en ti", solo el inmenso y desgarrador esfuerzo individual de cada día...

-¿Me compra una banderita? --Me dijo un niño--. Es bueno saber que es septiembre.

Do you remember...