Lunes, de banco y tifón

Hay un día de la semana inevitable: el lunes.

Inevitable y subjetivo.

Hay quien lo ama y hay quien lo odia. Es un día poco amigable para el burócrata y para el estudiante. Es un día que marca una vuelta de turca. Semana laboral nueva: borrón y cuenta nueva.

Cada lunes es un movimiento en el tablero de ajedrez.

El peón y la reina. En el año 2018, será un total de trecientos cuarenta y ocho movimientos.

Los poetas de nombre Jaime (Sabines y Gil de Biedma) lo retratan enteramente: ...Y otra vez el lunes", escribe el chiapaneco. "Y la gotera de los días sobre la cama donde se quiere dormir/ la estúpida gota del tiempo cayendo sobre el corazón aturdido".

Es lunes, reclama el poeta Sabines.

I don'tlikemondays. Terrible lunes, día de fila y de pagos: de banco y tifón.

Lunes de aspirina y abstinencia.

Lunes, lunes, lunes.

El español Jaime Gil de Biedma (me quito el sombrero) aborda al más temido de los días laborables. Entre la oficina y el después y la noche, el lunes, con nostalgia, es cuando "estamos fatigados". (Las personas del verbo, 1982).

O la inexorable sentencia sabiniana: "algunos lunes duran todo el año".

A este día le han hincado el diente de la depresión. Incluso al tercer lunes de enero se le conoce como Blue Monday, inscripción cincelada por Cliff Arnal, profesor e investigador de la Universidad de Cardiff (Gales), en 2005 para una campaña publicitaria.

Truco comercial.

El estudioso toma en cuenta factores como "la depresión post fiestas, el mal tiempo (clima frío) y las deudas propias de estas fechas".

Es decir, la temible cuesta de enero: la resaca de diciembre cuando emborrachados somos felices, gastamos y tomamos como cosacos.

Entonces, ¿el lunes es el día de la nostalgia?, ¿una cuesta de enero repetida?

Otros dirán: no es para tanto, siempre llega el viernes.

Lunes de todos los meses del año: distópico, indeseable.

San lunes.

Lunes negro y crack.

Lunes de agenda, de limpieza.

Lunes lunático, como la canción ochentera del grupo The Bangles: "I still couldn't make it on time" (Manic Monday).

Lunes, comienzo y fin.

Luna llena y azul.

Sí: blue monday.

Lunes, again.

Inevitable.