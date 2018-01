Si les gusta leer (y escribir) cuentos cortos, sigan en twitter y facebook la cuenta de Escuela Cursiva, academia de escritura y oficios del grupo editorial Penguin Random House.

Con la etiqueta #JuevesConCuento lanza el reto semanal de escribir en quince palabras una historia a partir de una frase o una palabra.

La construcción supone un desafío.

Es un divertido ejercicio de escritura y redacción.

Uno se divierte: proponiendo e imaginando situaciones literarias.

La narrativa o prosa breve exige la comprensión y la compresión; se le conoce de muchas maneras, entre ellas: cuento corto, mini cuento, relato breve, cuento brevísimo o microrrelatos; incluso, haciendo eco de los poemas haiku, se les llega a conocer como relatos bonsái.

Hay quienes le llaman nanocuento.

Uno de los grandes exponentes de este estilo literaria ha sido el escritor guatemalteco Augusto Monterroso (1921-2003) y su famosa minificción, El dinosaurio: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí".

Una estructura narrativa de hondo nivel estético que propicia un análisis metafórico diverso. (La aportación universal de Monterroso no ha sido superada)

"El dinosaurio" tiene un sinfín de lecturas y posibilidades; un relato abierto de apenas siete palabras para que el lector construya, imagine, vuelva a imaginar y, en su mente y creatividad, rehaga la ficción. (La literatura permite la multiplicidad de lecturas, en reiteradas ocasiones este gran cuento se utiliza en nuestro país como crítica –y escarnio- del partido oficial: pri).

El #JuevesConCuento de Escuela Cursiva permite la participación de un público no especializado, quien, con toda libertad, en quince palabras puede expresar manías, filias y fobias. Locuras y desamores.

He participado en algunos retos. Y me he divertido (ese ha sido mi único objetivo).

Algunos fueron:

- ¡Fuego, fuego! - Gritaron. Las llamas se alzaron como lenguas y brazos. El humo sacrificó sueños.

(10.01.18)

El armario vacío, triste. Los percheros en franca soledad. Había ocurrido una revolución: tu ausencia.

(04.01.18)

Los cristales de ese rascacielos frente a Central Park escondían la maltrecha relación de Josephine.

(20.12.17)

Al tercer día, vomitó magia. Bilis y magia, una terrible y negra combinación. La catástrofe.

(editado) (14.12.17)

El corazón de Fabricio semejaba un reino de fieras. Jamás superó la traición de Abdul.

(07.11.17)

Era de otra generación: una lectora obsesiva de historias de amor. Mi abuela fue feliz.

(22.11.17)

Sígueme. Mudo resplandor de una mirada, el espejo de la esquina esconde mil historias. Ven.

(09.11.17)

Era la casa azul de mi niñez. Corrí como nunca. Ella seguía ahí: la bruja.

(11.10.17)

Estábamos felices. El campo de amapolas se reflejaba en el lago. Su cuerpo aún flotaba.

(27.09.17)

Ausente. Abrí los ojos. Volver sobre mis pasos. Reencontrarte. La acera de enfrente luce igual.

(31.08.17)

***

Hoy me permito una breve apostilla:

"Armas nucleares no: basta y sobra con un matamoscas".

Adiós Nicanor (Parra).