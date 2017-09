Septiembre 19 de 2017

Pensé que era un camión muy pesado que pasaba por la calle, porque todo de pronto comenzó a vibrar en mi biblioteca, donde trabajaba —a vibrar con mucho ruido, un ruido que salía del suelo—. Pero luego levanté la vista, vi la lámpara que colgaba del techo, dando vueltas en el aire. “¡Está temblando!”, escuché gritar. Estaba temblando muy fuerte: había que salir de la casa. Pensé un segundo si debía llevarme la computadora conmigo, encendida, pero la dejé en el escritorio. Salí corriendo hacia la escalera, para bajar. Los peldaños se movían, como en un barco durante un temporal. Todo a mi alrededor temblaba y tronaba, y algunas cosas caían al suelo, y yo escuchaba los ruidos de todo lo que se rompía. Pensé que la casa podía caer sobre mí si no salía a tiempo. Pero salí a la calle, más o menos al mismo tiempo que salían todos mis vecinos. Buscamos el centro de la calle, lejos de las casas, aunque arriba estaba todo lleno de cables. Sonó una explosión muy cerca de nosotros. ¿Qué era? Cayeron vidrios y piedras de algunas fachadas. Muchas mujeres lloraban. Había una histeria generalizada en el ambiente. Recordé la reacción al terremoto que devastó a Oaxaca en mayo de 1870, que acababa de leer en un testimonio: “De todas las casas habían salido sus moradores a los lugares más amplios, al cruzamiento de las calles o a las plazas o lugares abiertos. Se arrodillaban, pálidos o desesperados, orando fervorosamente, unos en voz alta, otros en voz baja, y de aquí y de allá se dejaban oír gritos desgarradores de ¡Misericordia, Dómine!”. Había ahora la misma histeria. Nadie entró a su casa cuando cesó el movimiento. Todos trataban de hablar en sus celulares, yo también, pero no era posible. Caminé por los alrededores de mi casa, en la colonia Roma. Un señor estaba tirado en el suelo, al parecer desmayado, en la calle de Tabasco; una casa había caído desplomada sobre la calle de Colima, a un lado de la sede del PRD. Era evidente que el terremoto había causado mucha destrucción y, sin duda, mucha muerte. Vi los edificios más grandes del Paseo de la Reforma. Seguían de pie. Volví a casa para recoger todo lo que había caído por el suelo. Subí a la azotea para revisar el tanque de gas. Al cabo de una hora llegó mi esposa a pie de su trabajo: el edificio donde trabajaba había sido evacuado. Mis hijas quedaron atrapadas en el tráfico, por lo que tuvieron que llegar a pie desde la escuela, ya muy tarde.

Recordaba que era 19 de septiembre; tenía presente el terremoto de 8.2 grados de la noche del 7 de septiembre, que nos había impactado; mi cabeza estaba llena de imágenes de devastación: el huracán Harvey, el huracán Irma, el huracán María… Había escuchado esa mañana, un par de horas antes, las alarmas del simulacro de terremoto. Pero a la una y cuarto no sonaron las alarmas contra sismos. Luego supe que el sistema de alarmas de terremotos no había podido anticipar el sismo del martes debido a su proximidad: el epicentro fue en Axochiapan, Morelos, a solo 100 kilómetros de la ciudad de México. Y los sensores están situados en las costas, donde normalmente ocurren los terremotos, no en el interior del país. “Ninguna alerta sísmica funciona para sismos tan cercanos”, dijo la responsable del Servicio Sismológico Nacional.

Ayer caminé por mi barrio: las calles acordonadas, los camiones del Ejército, los centros de acopio, un par de edificios colapsados, y cientos de voluntarios y brigadistas… Como hace 32 años.