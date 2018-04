Compran droga y venden armas

Esta semana fueron dadas a conocer las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hubo 6 mil 553 homicidios en México en el primer trimestre de 2018, un aumento de 15 por ciento respecto a 2017 (que a su vez aumentó respecto a 2016, que a su vez aumentó respecto a 2015…). La cifra quiere decir que, entre enero y marzo, alrededor de 80 personas murieron asesinadas cada día en nuestro país.

Son muchas las cosas que ayudan a explicar la violencia que padece México. Algunas de las más importantes no están aquí, sino al otro lado de la frontera. En el flujo de drogas de México a Estados Unidos y en el flujo de armas de Estados Unidos a México. Washington acepta con relativa facilidad la responsabilidad de Estados Unidos en el tráfico de drogas que llega de México. Ese país es el mercado más grande de drogas del mundo. No ha sido eficaz en su lucha por detener ese tráfico ni por disminuir el consumo. Pero la responsabilidad más grave de Estados Unidos está relacionada con su tolerancia al tráfico de armas hacia México. Alrededor de 90 por ciento de las armas que utilizan los narcos han sido compradas, legalmente, en Estados Unidos. Hace unos días apareció en el New York Times un reportaje que narra la historia de un muchacho de 20 años, mexicano, que compraba fusiles de asalto en los mercados de armas de los alrededores de Dallas, los escondía en estufas y refrigeradores, y los pasaba sin problemas en su camión a México. Una docena de armas por viaje, en su mayoría AR-15.

Las armas responsables de los asesinatos en nuestro país provienen de las alrededor de mil 200 armerías situadas a lo largo de la frontera. El New York Times cita un estudio de la Universidad de San Diego que estima que, entre 2010 y 2012, alrededor de 253 mil armas de alto poder fueron compradas en Estados Unidos para ser traficadas a México. En México existe un solo lugar en todo el país donde es posible la adquisición legal de un arma de fuego: está controlado por las fuerzas armadas y las personas que llegan a comprarlas tienen que solicitar permisos que requieren seis formas de identificación, pruebas de no tener antecedentes penales, cartas de referencia, etcétera, en un proceso que suele tomar meses. En Estados Unidos hay, nada más en la frontera, cientos de armerías donde cualquier persona puede, sin más trámite, comprar un fusil de asalto. “En Texas”, señala el reportaje del New York Times, “un migrante indocumentado no tiene permitido sacar una licencia para manejar, pero cualquier persona puede entrar en un mercado de armas y comprar un fusil semiautomático”.

En la guerra trágica que libran las bandas criminales de nuestro país, las armas que matan son estadunidenses. Por eso la guerra no puede ser superada si no es combatida también en Estados Unidos. La responsabilidad de las armerías situadas a lo largo de la frontera de ese país, junto con las leyes que las amparan, es un tema que debería estar hasta arriba de nuestra agenda bilateral con Estados Unidos. Su gobierno ha comenzado a movilizar tropas de la Guardia Nacional, porque dice querer más seguridad en la frontera. Deberíamos insistir en que tengan, entre sus objetivos, la lucha contra el tráfico de armas hacia México.

*Investigador de la UNAM (Cialc)

