La victoria de Trump inquietó y alarmó a casi todo el mundo, pues con ella hizo irrupción la incertidumbre al más alto nivel. Desde enero, en busca de un poco de certidumbre, casi todo el mundo ha tratado de entender a este personaje. ¿Cómo tratar a Trump? Es una pregunta que hacen los chinos y los rusos, y los coreanos y los japoneses; una pregunta que hacen día a día los europeos, que hacen todos los latinoamericanos y, en especial, nosotros, los mexicanos. México fue uno de los enemigos más visibles de la demagogia de Trump por lo menos desde su discurso del 16 de junio de 2015, cuando nos llamó narcotraficantes y violadores (después seríamos también asesinos) y prometió construir un muro para sellar la frontera del sur en Estados Unidos. El presidente Peña Nieto, influido por su hombre de confianza, tuvo la ilusión de ganarlo para México. Lo invitó a visitar el país en agosto de 2016, en algo que fue, para unos, un error histórico y, para otros, una traición. Trump humilló al Presidente (y con él, a México). Siguió amenazando con levantar un muro, con deportar a millones de compatriotas, con rechazar el Tratado de Libre Comercio.

México vive todos los días con su historia. No olvida los agravios que sufrió durante la invasión de los yankees en 1846-1848, durante las agresiones en la frontera en 1877-1879, durante el derrocamiento y el asesinato de Madero en 1913, durante la ocupación de Veracruz en 1914… Pero desde hacía más de 20 años, a partir de la firma del TLC, nos acostumbramos a tener una buena relación con Estados Unidos. En todos estos años actuamos como si no existiera la posibilidad de Trump. Y con base en esa certidumbre, que resultó falsa, construimos nuestra relación bilateral.

Trump es ahora una realidad. ¿Cómo tratarlo? ¿Hay que enfrentarlo o hay que intentar negociar con él? Es el tema de un artículo de fondo que el periodista Jon Lee Anderson, biógrafo del Che Guevara, publica esta semana en The New Yorker. ¿Cómo es posible tener una relación satisfactoria y honorable con alguien que grita America first? ¿Qué estrategia adoptar? Una de las voces más interesantes que convoca Jon Lee Anderson para responder esta pregunta es la de Carlos Salinas. “El problema es que no hay todavía suficiente claridad respecto a su gobierno para saber cómo formular una estrategia”, dice Salinas. “Sabemos que Trump siempre quiere ganar, así que tenemos que encontrar la manera de hacerlo pensar que ganó, cuando nosotros somos en realidad los ganadores. Pero al mismo tiempo no podemos aparecer como perdedores frente al pueblo mexicano”.

Todos hablan del doble discurso de Estados Unidos, el de su presidente y el de sus negociadores respecto al TLC. Predomina el discurso de los negociadores. Pero Trump tiene el poder de detonar un proceso que, en seis meses, sacaría del tratado a Estados Unidos. Acaba de amenazar con hacerlo en un discurso en Arizona. Los mercados no le creyeron, pero lo puede hacer: necesita una victoria, entre tantas derrotas, y no va a dejar ir la oportunidad que representa el TLC. “Jamás imaginé que llegaríamos a un momento en que una sola persona podía llegar de pronto y echar a volar todo”, dice otro testimonio citado por Jon Lee Anderson. “Pero así estamos”. México debe tener claro que es mejor vivir sin tratado, y regir sus relaciones comerciales con Estados Unidos bajo las normas de la OMC, que vivir con un mal tratado.

*Investigador de la UNAM (Cialc)

ctello@milenio.com