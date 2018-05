AMLO y las encuestas en 2006

A principios de 2006, Andrés Manuel López Obrador estaba, en todas las encuestas, arriba de los candidatos del PRI (Roberto Madrazo) y del PAN (Felipe Calderón). Estaba arriba en la de Demotecnia, la encuesta del PRI; arriba en la de Arcop (la encuesta del PAN), y arriba en la de Covarrubias y Asociados (la encuesta del PRD). En Covarrubias y Asociados, en concreto, López Obrador tenía en febrero de 2006 una intención de voto de 36 por ciento, muy por arriba de Calderón con 26 por ciento. Esos 10 puntos de diferencia hicieron pensar a muchos de sus seguidores que tenían la victoria en las manos. Fue un error. En los meses que siguieron, las líneas empezaron a cambiar: comenzó a bajar la del candidato del PRD y, sobre todo, comenzó a subir la del candidato del PAN, que pasó de 26 en febrero a 27 a principios de marzo, a 29 a finales de marzo, a 31 en abril (la del candidato del PRD, por su parte, pasó de 36 en febrero a 34 a principios de marzo, permaneciendo estable hasta abril).

Covarrubias y Asociados dejó de publicar sus encuestas en marzo de 2006, cuando las tendencias empezaron a desfavorecer a López Obrador. En abril, la situación fue crítica: las encuestas daban un empate, a veces ponían encima a Calderón. “A diferencia de esas encuestas que están hechas a medida”, dijo por esas fechas López Obrador, “hicimos una este fin de semana para saber cómo estaban las cosas y les informo: 40 por ciento nosotros, 30 por ciento el partido de la derecha y 30 por ciento el otro partido” (citado por Daniel Lizárraga, Proceso, 16 de abril de 2006). Unos días más tarde descartó una encuesta más, la de Reforma: “Es una encuesta maquillada, truqueada. Tengo información de lo que estoy diciendo” (citado por Daniel Pensamiento, Reforma, 28 de abril de 2006). Pero las cifras de verdad, producidas ese mes de abril por Ana Cristina Covarrubias, su propia encuestadora, eran otras: 34 por ciento López Obrador, 31 por ciento Calderón y 21 por ciento Madrazo. Un mes después, a principios de mayo, tocaron fondo: 29 por ciento López Obrador y 34 por ciento Calderón, de acuerdo con el estudio de mil 500 casos hecho por Covarrubias y Asociados. Esa encuesta situaba por primera vez a López Obrador por abajo de Calderón. Más de 10 puntos de ventaja desaparecidos en apenas unos meses. ¿Qué había sucedido? ¿Qué pasaba? López Obrador encargó entonces a Covarrubias y Asociados una encuesta masiva de 30 mil casos, distrital, hecha entre abril y mayo, que arrojó este resultado: Calderón 35 por ciento, López Obrador 31 por ciento. Eso decían sus propios números a menos de dos meses de la elección.

López Obrador remontó de nuevo las preferencias en vísperas de la elección del 2 de julio de 2006. Era una vez más el favorito de la opinión pública. Y de las encuestas. Ana Cristina Covarrubias llegó a decir que podía ganar incluso por 5 o 7 puntos en un seminario celebrado en el Colegio de México. Fue de nuevo un error. Las encuestas hechas esos días eran muy precisas. Pero Calderón y López Obrador estaban dentro del margen de error de más o menos 2.5 por ciento en prácticamente todas ellas.

Saco dos conclusiones, relevantes para 2018. La primera es que, como decía Yogi Berra, it ain’t over till it’s over: el partido no termina hasta que se acaba. La segunda es que, a diferencia de la elección de 2006, empatada desde abril, la de 2018 está todavía, ya en mayo, claramente definida en favor de un candidato: López Obrador.

*Investigador de la UNAM (Cialc)

ctello@milenio.com