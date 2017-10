Trump, opio y simulación

En abril de 2016, en el momento más álgido de la epidemia de drogas más letal en la historia de EU, el Congreso despojó a la Administración Antidrogas (DEA) de su arma más poderosa contra grandes compañías farmacéuticas, sospechosas de derramar narcóticos legales en las calles de la nación.

“Un puñado de miembros del Congreso, aliados con los principales distribuidores de drogas legales del país, convencieron a la DEA y al Departamento de Justicia para que aprobaran una ley más favorable a la industria, socavando los esfuerzos para detener el flujo de pastillas para el dolor…

“La ley fue el logro supremo de una campaña multifacética de la industria farmacéutica para debilitar los esfuerzos agresivos de la DEA contra las compañías de distribución de medicamentos que estaban suministrando a médicos y farmacéuticos, corruptos que vendían narcóticos al mercado negro. La industria trabajó entre bastidores con cabilderos y miembros clave del Congreso, invirtiendo más de un millón de dólares en sus campañas electorales”.

Eso son los párrafos iniciales de la investigación conjunta de The Washington Post y 60 Minutes que hicieron pública hace un par de semanas.

La crisis que hoy vive Estados Unidos con los opiáceos, por la que 90 estadunidenses mueren cada día por sobredosis, no es un azar, no es un hecho casual. Como lo ha dicho el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos: a fines de la década de 1990, las compañías farmacéuticas tranquilizaron a la comunidad médica argumentando que los pacientes no se volverían adictos a los analgésicos opiáceos, los proveedores de atención médica comenzaron a prescribirlos a mayor velocidad, esto condujo a una desviación y abuso generalizados de estos medicamentos antes de que se hiciera evidente que podrían ser altamente adictivos.

Ahora por el WP y 60 Minutes sabemos que las farmacéuticas hicieron una ley a modo para inundar el país de medicina para el dolor. No solo eso, sabemos que el legislador consentido, el impulsor de esa ley, Tom Marino, fue la propuesta de zar antidroga de Donald Trump —después del reportaje, retiró su nombre de la nominación.

Ayer, Donald Trump declaró el problema de los opiáceos una emergencia nacional de salud pública. Desde hace un año, cada vez que habla de esto, culpa a México.

Más bien debe mirar hacia dentro. A sus amigos y legisladores.

