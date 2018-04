No habrá toga que dé autoridad a este Tribunal

Hace unas semanas, me contaron que hubo una intensa discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una petición de los magistrados del Tribunal Electoral. Querían que los togaran. Sí, que la Suprema Corte hiciera una ceremonia poniéndoles toga. ¿Por qué? Porque según explicaban desde el tribunal electoral, necesitaban la protección, la capa de autoridad que el pedazo de tela y la propia SCJN les pudieran dar.

Ya con la resolución sobre el cochinero de la elección de Coahuila, el tribunal había mostrado de qué estaba hecho y de qué no estaba hecho.

La sesión de la noche del lunes lo deja claro.

Ciro Murayama les hizo las cuentas claras ayer y dejó claro qué es lo que según el Tribunal el INE no dejó “verificar”:

“Permítaseme señalar cuáles fueron las irregularidades realmente insubsanables para el INE: los muertos (¿o qué, había que revisar si los 7 mil o algunos de ellos habían resucitado?), o aquellos cuyos nombres nunca han estado en el padrón (¿querían que afiliáramos fuera de módulo y de norma a quien nunca ha tramitado una credencial?), ¿o ver si los 266 mil duplicados con el mismo nombre y misma clave de elector se habían convertido de una persona en dos diferentes?

“Con todo, nos pudieron mandatar a verificar si en ese universo, en serio había posibilidad de encontrar apoyos válidos, como por cierto se nos mandató con otro aspirante. En cambio, se infirió que de ese universo de fallecidos, de nombres jamás registrados en el padrón, de personas repetidas, tal vez se podrían encontrar los 16 mil 656 ciudadanos que faltaron. Y siguen faltando pero, por mandato del tribunal electoral, no importa”.

Pero la discusión es ahora política.

Este Tribunal va a calificar la elección: los dineros, las trampas, los fraudes, los actos anticipados, el reparto de programas sociales…

En una elección que podría terminar siendo muy complicada, donde gracias al mismo tribunal, la noche de las elecciones tardaremos una eternidad en saber quién ganó la Presidencia y dos eternidades en saber quién ganó las gubernaturas y el Congreso, tocará a este Tribunal tener la última palabra.

Y ya vimos que los muertos, son válidos.

Pero eso sí, quieren una toga para protegerse.

No. No va por ahí. La toga es solo un símbolo de autoridad, pero la autoridad, la de verdad, la que importará en los próximos meses se gana de otras maneras y así no habrá toga que les alcance.

Twitter: @puigcarlos