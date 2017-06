El secretario Osorio tiene otros datos

Frente al aumento de los homicidios, después de un descenso de este delito los primeros años del sexenio, creo que resulta fundamental saber por qué sucedió esto, si es que algún día vamos a ir mejor. Y debe documentarse.

Frente a que la culpa es del nuevo Sistema de Justicia Penal y, en particular, que la portación de armas no es delito que amerite prisión oficiosa, el mismo Renato Sales admitió con Denise Maerker el viernes que no tiene datos para sustentar esa correlación.

Más rara es la explicación del secretario Osorio que, según dijo: “estamos enfrentando un fenómeno de violencia, sí, con un componente federal, sí, con el crimen organizado, pero agudizado en gran proporción en los delitos del fuero común que se suceden en el orden local. Según datos de quien genera estas cifras, quien las clasifica, del total de homicidios, aquellos que están relacionados con delitos del fuero común, pasaron de 3 de cada 10, en 2011, a 5 de cada 10, en 2016”.

A partir del gobierno de Calderón y en este gobierno, se hace una base de homicidios “por rivalidad delincuencial” o “ligados a delitos del fuero federal”, es decir, del crimen organizado. Esta base se dejó de hacer pública al principio del sexenio. En 2013, con intervención del INAI, se tuvieron los datos hasta esa fecha, aquí una nota sobre eso (https://goo.gl/HyeJHF) y lo que aquellos datos decían (https://goo.gl/Jz4Z2t).

Todo indica que a lo que se refirió Osorio Chong es a esa base de datos, que seguramente se sigue elaborando, aunque no sea pública.

El dato es tan extraño y, de ser cierto, tan relevante, que ameritaría que Osorio hiciera pública esa base.

Lo digo porque sí tenemos una base de este tipo de homicidios: la que hace muchos años elabora el equipo de Lantia Consultores, que encabeza Eduardo Guerrero, y que mes a mes publica su recuento de ejecuciones.

Y esas gráficas de los últimos años coinciden con el descenso en los primeros años de este sexenio de las ejecuciones y su aumento en los últimos dos años. Su proporción frente al resto de los homicidios se mantiene.

Es más, según una proyección de Lantia con base en los promedios mensuales de este 2017, este año podría superar, por muy poco, a 2011, el pero del sexenio anterior.

Así que, para citar al clásico, si el secretario Osorio Chong tiene otros datos, que los muestre. Si no, pues no salen sus cuentas. Y si no sabemos por qué, pues cómo se arregla.

