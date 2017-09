La réplica silenciosa

Como lo decía ayer Héctor Aguilar Camín, hemos conversado en estos días aciagos sobre una característica del temblor del martes para la que no tenemos claro que estemos preparados.

Una mejor cultura de la prevención, la alarma, renovados códigos de construcción, el menor número de edificios colapsados y la hora en que tembló, que algo tuvo que ver, ayudó a que el número de muertos no tenga nada que ver con lo vivido en 1985.

Hay, sin embargo, un daño que vamos descubriendo poco a poco, hora con hora, que puede resultar un reto monumental para autoridades y ciudadanos: la cantidad de edificios dañados, y los que quedarán inhabitables.

Hoy, muchos tenemos familiares o amigos que están durmiendo en casa. Creíamos ayer que sería temporal. Pero poco a poco, ya sean elementos de Protección Civil o ingenieros certificados particulares han ido revisando edificios y casas. Lo que uno escucha cuando reportea no es muy alentador. Edificios a los que no hay manera de regresar serán demolidos. Edificios que deben esperar a saber qué pasa con la edificación vecina para saber si no se lo "llevará" cuando se caiga o sea demolida. Hay muchos que solo serán habitables con mucha inversión y hay otros cuyo dictamen es algo así como... pues el edificio está bien, sí se resintió, mientras no vuelva a temblar pueden estar tranquilos.

Todo indica que tendremos algún tipo de crisis de vivienda.

Y tal vez, una de seguros y de financiamiento. Las hipotecas tienen seguros, pero contra el saldo de la hipoteca para ser pagado al banco.

¿Cuántos edificios que resultarán inhabitables tienen seguro contra sismos? ¿Cuántos tienen seguros contra daños que cubran las inversiones que se tendrán que hacer para reparar lo reparable? ¿Quién paga las demoliciones? ¿Cuáles son las reglas de esas demoliciones? ¿Qué hacemos con aquellos cuyo departamento era su único patrimonio y lo perdieron? ¿Cuántos edificios necesitan ser evaluados? Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc, me dijo el miércoles que tenía más de 300 peticiones y que veía venir muchas más. ¿Y en Benito Juárez, Xochimilco, Tlalpan...?

¿Quién se hace cargo de eso? Cuando termine la emergencia y empiece la crisis.

