¿Quién "bulea" a quién?

El evento del lunes en que el presidente Peña Nieto reprobó lo que llamó el bullying contra instituciones policiacas y de seguridad, de hecho, era la presentación de un Índice de Desarrollo Policial, realizado por Causa en Común, que mide el grado en que las organizaciones policiacas de los estados y la Policía Federal han cumplido con lo que una ley de 2008 les obligaba. Es un instrumento que está hecho para ayudar a los estados a saber qué les falta, qué han hecho bien y qué no. Dónde se encuentran buenas prácticas que se podrían aplicar en otros estados.

No hay una sola policía que cumpla con lo que se marca en la ley. El promedio es deprimente. Es, creo, de esos ejercicios de corresponsabilidad que pidió el Presidente.

Además del índice, Causa en Común hizo una encuesta entre policías.

Van algunos resultados: 45 por ciento gana menos de 10 mil pesos al mes; 85 por ciento gana menos de 15 mil pesos; 89 por ciento no ha recibido estímulos por su labor; 61 por ciento no conoce los procedimientos para ascender y 78 por ciento no sabe de un sistema claro y transparente de retiro.

Además, 15 por ciento ha hecho encargos personales de sus jefes; 7 por ciento hace encargo para un familiar de su jefe y 41 por ciento paga sus botas.

También, 38 por ciento paga su uniforme; 26 por ciento paga por reparar su patrulla y 12 por ciento, la gasolina.

El 30 por ciento ha presenciado humillación en su entorno laboral; 28 por ciento, discriminación; 16 por ciento, acosos sexuales y 15 por ciento, abuso físico.

El 62 por ciento determina que una persona es sospechosa por un reporte; 17 por ciento, por la vestimenta del individuo y 13 por ciento, por la apariencia física del individuo.

Otro 39 por ciento dice que hay corrupción en su corporación; 31 por ciento, que no y 30 por ciento, no sabe, mientras 68.5 por ciento señala que la sociedad discrimina a la policía y 61 por ciento dice que la sociedad desconfía de la policía.

El 92 por ciento de los policías se siente vulnerable; 62 por ciento dice que sus propuestas y opiniones no son tomadas en cuenta para mejorar las policías en su estado, en tanto que 86 por ciento apuntó que es insuficiente el número de policías en su corporación.

Los buleados son los policías, pero no por las ONG. Las ONG no son sus jefes ni deciden presupuestos ni diseñan políticas públicas para ejecutarse. No. Son otros y desde hace lustros, nada.

