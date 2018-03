Un hospital en Guerrero y un recordatorio para estos tiempos de campaña

El 16 de marzo de 2012, en Eduardo Neri, Guerrero, el entonces presidente Felipe Calderón inauguró un hospital. Lo acompañaron el gobernador Ángel Aguirre, el presidente del máximo Tribunal del estado, el jefe de la zona militar, alcaldes y legisladores.

Calderón estaba feliz. Ese día, dijo, declaraba la “cobertura universal de salud en el Estado de Guerrero”.

Dijo más Calderón: “Y pienso, amigas y amigos guerrerenses, que no hay mayor igualdad o, más bien, no hay mayor desigualdad y no hay mayor injusticia, que la que da el no tener servicios de salud… Porque el pobre, la familia pobre nada más no. Tenía que resignarse fatalmente a enfrentar por sus medios, claramente insuficientes, la enfermedad, y en muchos casos sus parientes morían ante la falta de recursos o ante la falta de infraestructura hospitalaria. Y por esa razón el Seguro Popular se ha empeñado en igualar a los mexicanos, al rico y al pobre, por lo menos en la salud, que es lo más importante”.

Habló del hospital: “Ahorita, en la cámara no se ve, porque está a contraluz, pero ustedes sí lo pueden ver muy bien. Es un hospital bellísimo, muy grande, más de lo que me imaginaba. No lo conocía.

“Y es un hospital al que le hemos invertido más de 550 millones de pesos, de los cuales 362 fueron del gobierno federal, 161 del gobierno estatal.

“Aquí se van ofrecer especialidades médicas, como cardiología; oncología, para problemas de cáncer; cirugía general, incluso, plástica y reconstructiva para la gente que tenga algún problema…”.

“Dermatología, para problemas de la piel; urología, para problemas de vías urinarias; neurología, para problemas del sistema nervioso; ortopedia…”.

“Ginecología y obstetricia, precisamente, para los temas de la mujer y la maternidad…”.

El presidente Calderón estaba fascinado.

Hoy, por la tragedia de las colombianas que murieron en el accidente de un Ferrari rojo sabemos que el área para atender quemaduras no funciona hace años.

No es, por supuesto, el único ejemplo en el país. Se inauguran edificios, nunca llega el dinero para operar hospitales.

En estos tiempos de campañas así nos van a prometer… o a presumir.

Twitter: @puigcarlos