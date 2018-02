Fausto Vallejo será candidato. Apaguen y vámonos

Fausto Vallejo llegó a la gubernatura de Michoacán en 2012 por el PRI.

Los siguientes meses y años fueron meses de violencia, de autodefensas, de que el mundo entero —esto es literal, hay un documental multipremiado— se enterara quién era La Tuta y sus acompañantes.

Tiempo sin ley.

Tanto así, que el gobierno federal, que lo único que quería era que nadie hablara de la violencia, tomó una decisión inédita mandando a un comisionado, Alfredo Castillo, quien tomó control del estado. Vallejo había tomado una licencia por razones médicas para dejar a cargo a su secretario de Gobierno, quien fue exhibido como amigo de La Tuta. Sí, su secretario de Gobierno, el que él nombró, fue detenido y encarcelado. Y todos vimos a su hijo echando unas chelas con La Tuta, todos.

Si hay un ejemplo de un gobierno fallido, desastroso, fue el de Michoacán con Fausto Vallejo.

Pues ahora, el Partido Encuentro Social, sí ese, el de los mochos que creen que haber sacado a Dios de la vida pública mexicana es un error histórico —así lo han dicho—, ese mismo, acaba de lanzar, junto con el PT, adalid de la coherencia norcoreana, a Fausto Vallejo para que sea alcalde de Morelia. A esa alianza, Morena no se sumó.

En el anuncio de su candidatura, Vallejo habló en la primera persona del plural: “Somos candidatos externos; no afiliados a ningún partido político. Decirles que venimos con mucho entusiasmo, con deseos de seguir aportando y me atrevo a postularme confiado en que me conocen los diferentes sectores de la sociedad moreliana”. ¿Quiénes “somos”, don Vallejo? Se me ocurriría preguntarle.

Por si faltaban pruebas de que el PES era un chiste, pues ahí está su candidato a gobernar Morelia. El problema es que no hay manera de reírse porque es una tragedia.

Partidos que compran lo que sea con tal de agarrar algunos votos, candidatos que apuestan a la falta de memoria.

Ayer, en el anuncio de su candidatura, Vallejo dijo lo siguiente: “Debemos dejarnos de satanizaciones, de guerras sucias y dedicarnos a la propuesta”.

No, pues sí.

La desvergüenza. México 2018.

Twitter: @puigcarlos