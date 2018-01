La sospechosa liberación del líder "matazetas"

El 9 de marzo de 2012 el Ejército mexicano detuvo en Zapopan, Jalisco, a Érick Valencia Salazar, alias El 85, entonces líder del cártel de Jalisco Nueva Generación.

Valencia Salazar tiene larga historia en actividades delincuenciales. A la muerte de Nacho Coronel, abatido por el Ejército en 2010, Valencia Salazar se unió con otro de los operadores de Coronel, Rubén Oseguera, y conformaron la organización que hoy conocemos como Nueva Generación.

Según la información del Ejército cuando anunció su detención en 2012, a la muerte de Coronel, junto con El Mencho: “Valencia Salazar asumió el liderazgo del ‘Cártel de Jalisco Nueva Generación’, realizando acciones para evitar que células de la alianza ‘Resistencia-Zetas’ se asentaran en algunos municipios de Jalisco, además, tomó el control del trasiego de drogas empleando parte de la ruta del pacífico, principalmente el puerto de Manzanillo, Colima, donde coordinaba la recepción de cocaína y efedrina, procedentes de Colombia y China.

“Bajo sus órdenes, el ‘Cártel de Jalisco Nueva Generación’, se expandió a Michoacán, Morelos, Guerrero y Veracruz, para actuar contra los aliados de la ‘La Resistencia’; en algunos estados con la autodenominación de ‘Matazetas’, de quienes el evento más sobresaliente fue su incursión en Veracruz en septiembre del 2011, donde se les responsabiliza de la ejecución de 35 personas”.

Cuando lo detuvieron fue acusado por delincuencia organizada, acopio de armas del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

A finales del año pasado, a menos de cinco años de su arresto, un juez lo liberó. El 30 de diciembre del año pasado salió del Cefereso de Puente Grande, según confirmé con varias agencias policiacas del país en días recientes.

La liberación de Valencia Salazar no estuvo en las noticias, el sistema penal federal, uno supone que de vacaciones o haciendo maletas preparando la salida de su jefe, el secretario de Gobernación, o no se enteró o no avisó a los órganos de inteligencia y de persecución de la delincuencia, como se ha hecho en otros casos en los que se vuelve a detener a un capo recién liberado o al menos darle seguimiento.

Valencia Salazar, según el mismo gobierno, uno de los más importantes y sanguinarios líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación, anda en la calle.

¿Y el juez? ¿Y la Seido? ¿Y el jefe del penal?

¿Quién nos cuenta qué pasó?

Twitter: @puigcarlos