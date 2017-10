Deshojando a Margarita

1. Imagino que es la decisión más dura que Margarita Zavala ha tomado en toda su vida política. No hace mucho había insistido que ella no dejaría el PAN, al que ha pertenecido y para el que ha trabajado toda su vida.

2. Sé que la carta del fin de semana pidiendo al frente una elección abierta para el candidato y la respuesta que obtuvo era para comprobar lo que sabía y que solo querían dejar muestra de que ahí las decisiones ya estaban tomadas.

3. Sé que sabe que difícilmente hay escenarios exitosos de la decisión. Que en las últimas semanas los analizó todos: no lograr las firmas —lo cual sería un triste final para ella—; lograr las firmas y terminar siendo identificada como quien, gracias a la fragmentación del voto, dé el triunfo a su enemigo histórico, López Obrador, o al PRI. ¿Cómo se vive con eso? Y sé que, en su equipo más cercano, como en todo equipo de un candidato, hay esta idea de que podría ganarlo todo.

4. La de Margarita es una apuesta a las encuestas, y eso es siempre peligroso. Es cierto que en todas las encuestas aparece como la más competitiva frente al aventajado López Obrador. Pero, ¿cuánto de esas encuestas es reconocimiento? ¿Cuánto de esas encuestas se podrá traducir en firmas de verdad, en votos en la urna? ¿Cuánto de eso se mantendrá sin el PAN? ¿Cuánto vale una encuesta antes de una campaña?

5. Sé que Margarita y su equipo sienten que, más que irse, el PAN de Anaya la echó a patadas. Algo hay de eso, pero las circunstancias y fecha de su salida, su próxima inscripción en el INE como independiente, parecen confirmar también esta idea de que o ella era candidata o nadie, y en eso no es muy diferente a Anaya.

6. No sé si Margarita apuesta a un rompimiento en el PAN, pero lo que se ha visto en estas fechas es un PAN sometido al anayismo. Un PAN alineado frente al nuevo jefe.

7. La renuncia de Margarita y su inscripción como independiente abre un boquete al frente y en particular a Anaya, entre otras cosas, comparten votantes; también, porque el conflicto podría interpretarse como que las candidaturas del Frente ya están arregladas y no hay espacio para otros. ¿Qué pensarán las organizaciones y ciudadanos que se han alineado al frente? ¿O la única que no cabía era Margarita?

8. El PRI y López Obrador celebran. De eso tendrán que rendir cuentas tanto Ricardo Anaya como Margarita Zavala, cuyas ambiciones impidieron negociación alguna.

