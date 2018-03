Pues sí, sí es la corrupción

El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) y la empresa OPI Analytics bajaron la base de datos de compranet de 2012 a 2017.

Setecientos mil procedimientos de compras públicas del gobierno federal. Unos 2.3 billones de pesos, algo así como 10 por ciento del gasto público federal. Millones de celdas de datos.

Con una metodología utilizada internacionalmente elaboraron un índice de riesgo de corrupción. No es un juicio de que haya corrupción, sino de metodologías problemáticas que tienen mayor posibilidad de no ser legales. Identifican malos procedimientos, entidades con problemas y proponen soluciones. Por desgracia, en las entidades federativas las licitaciones se hacen a mano y no tenemos aún esos datos.

Hay en el reporte un dato que me parece muy revelador y que tal vez nos explique la furia con la que se batalla en las campañas: la cantidad de dinero negro que se mueve.

En los datos, a los investigadores les brincó un dato y cómo se movía con el cambio de sexenio.

Se dieron cuenta que las 100 empresas más ganadoras de 2012 —cuando gobernaba Felipe Calderón— pasaron de ostentar 43% del monto total adjudicado a 20% en 2016, un decremento de 53%. Las empresas más ganadoras de 2016 pasaron de tener 16% del monto total en 2012, a 51%, equivalente a un incremento de 218% de su participación.

Es decir, había empresas a las que les había ido muy mal con el triunfo del PRI y a otras a las que les había ido muy bien.

Algo, sin embargo, les llamó la atención y redujeron un poco la muestra.

Las cosas salieron peor.

Las 73 empresas con mayores montos adjudicados de 2016, que no figuraban en las empresas con mayores montos adjudicados en 2012, pasaron de tener menos de 2% del monto total adjudicado en el sexenio panista a tener poco más de 32%.

A estas empresas se les adjudicaron menos de 6 mil mdp en 2012, pero en 2016 consiguieron contratos que sumaron 127 mil mdp.

Y hubo perdedores: las 73 empresas con mayores montos adjudicados de 2012, que no figuran en las empresas con mayores montos adjudicados en 2016, vieron reducida su participación en 96%.

El Imco insiste en que eso no quiere decir, por fuerza, que hay corrupción. Pero, digo yo, pues algo huele mal. Cada uno parece llegar con sus cuates.

A partir de esos datos, si usted es ese empresario, ¿qué haría que su cuate gane?

Twitter: @puigcarlos