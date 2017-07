La ciudad que se inunda de basura

Si usted vive en Ciudad de México y quiere que le sea sencillo que el servicio por el que todos pagamos con nuestros impuestos se lleve la basura, tendrá que dar una propina. No importa en qué barrio, hay que darle algo al hombre que la recoge frente a la casa o el edificio o, en su defecto, a los muchachos del camión. Si usted no lo hace… pues no tendrá muchas opciones para disponer de sus residuos. El resultado: muchos los tiran donde se les ocurre. Los camiones, por cierto, escogen siempre alguna esquina del barrio y ahí, a cielo abierto, la separan y pepenan. Algo queda en la calle.

Si usted compra un café mientras camina por el centro, no lo acabe hasta que llegue a su destino porque no encontrará botes de basura en las esquinas para tirar el vaso. Si en un par de calles, las peatonales, los encuentra, pues seguramente estarán llenos, desbordados. La semana pasada mi compañera Janet López Ponce hizo un recorrido por varias colonias de esas que se inundan; encontrar un bote de basura fue una hazaña. Pregunté la semana pasada a varios funcionarios y ex funcionarios delegacionales por qué no tenemos suficientes botes en las calles. Las dos respuestas fueron: los ponemos y se los roban y la gente los utiliza para poner la basura de sus casas y se llenan y se vuelven depósitos al aire libre.

Nadie piensa que eso, que los ciudadanos utilicen los botes de las calles para tirar su basura, sucede porque dárselas al camión les cuesta una lana en propinas o porque el sistema no es eficiente. Y nadie se pregunta ¿por qué entonces no hay un buen sistema de recolección de basura en los botes, si los hubiera, que están en las calles?

Según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la mitad de las inundaciones de la capital están relacionadas con la basura. Afecta presas, plantas de bombeo y taponamientos al drenaje. La basura impide el rápido desalojo de la lluvia. Del drenaje se extraen 22 mil toneladas de basura y unos 26 mil metros cúbicos de azolve.

Y nuestro problema con la basura es un problema, como tantos en México, producto de una mezcla que incluye corrupción, ineficiencia, clientelismos, falta de estado de derecho y gobierno. Sobre todo, ausencia de gobierno.

Y por eso la basura inunda el drenaje y, eventualmente, nos ahogará.

Twitter: @puigcarlos