Cataluña, España y los héroes de la retirada

A finales de los 80, en tiempos que se caían muros, Mandela salía de prisión y se comenzaba a construir la nueva Europa. Países se quebraban y nuevas naciones nacían o se renovaban. No fue mal mundo el que se construyó en esos tiempos.

Hans Magnus Enzensberger escribió en El País en 1989 con el título “Los héroes de la retirada”.

Cito algunos párrafos:

“El lugar del héroe clásico han pasado a ocuparlo en las últimas décadas otros protagonistas, en mi opinión más importantes, héroes de un nuevo estilo que no representan el triunfo, la conquista, la victoria, sino la renuncia, la demolición, el desmontaje. Tenemos todos los motivos para ocuparnos de estos especialistas de la negociación, pues nuestro continente necesita de ellos si quiere seguir viviendo.

“Ha sido Clausewitz, el clásico del pensamiento estratégico, el que ha demostrado que la retirada es la operación más difícil de todas. Esto vale también en política. El non plus ultra del arte de lo posible consiste en abandonar una posición insostenible. Pero si la grandeza de un héroe se mide por la dificultad de la misión con que se enfrenta, se deduce de aquí que el esquema heroico no sólo tiene que ser revisado, sino invertido. Cualquier cretino es capaz de arrojar una bomba. Mil veces más difícil es desactivarla.

“En cualquier caso, para hacer un héroe no bastan la simple habilidad y la competencia. Lo que hace memorable al protagonista es la dimensión moral de su acción. Pero precisamente en este aspecto encuentran los héroes de la retirada una reserva tan masiva como tenaz”.

Ayer, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, dijo: “El gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar

a una solución acordada. Creemos firmemente que el momento demanda no aumentar la escalada de tensión, sino, sobre todo, voluntad clara y compromiso para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir de los resultados del 1 de octubre. Resultados que debemos tener en cuenta, de manera imprescindible, en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir”.

Abrió una rendija.

La respuesta del gobierno español fue que para ellos ya se declaró la independencia y se tomarán medidas.

Madrid necesita un héroe como los que describió Enzensberger.

Twitter: @puigcarlos