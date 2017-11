No es la "app"... son los auxiliares

Unos se siguen quejando de la app, otros andan rogando por tener unos días más para recolectar firmas. Que si funciona, que si cuáles teléfonos son los buenos, que si nadie quiere firmarles…

Debo confesar que he sido un pesimista respecto a que alguien pueda recolectar las firmas necesarias para ser candidato presidencial independiente. Las cuentas no me daban, los partidos habían puesto la vara muy alta. Muy. Mi compañero Juan Pablo Becerra-Acosta ayer escribió con el mismo escepticismo.

Debo confesar que, en al menos una candidata, veo ahora una estrategia que le podría hacer mucho más sencillo el camino: Margarita Zavala.

Lo que el equipo de Margarita está haciendo no es “conseguir firmas”, sino “conseguir auxiliares”. Aquellos autorizados para tener la app que consiga firmas.

A la fecha, tiene poco más de 24 mil. Esos auxiliares son la mitad de todos los auxiliares registrados entre los 48 candidatos. Casi tres veces más que su inmediato competidor, El Bronco, que tiene 9 mil.

Y de repente, si uno hace cuentas, cada uno de sus auxiliares tendría que conseguir solo 34 firmas en los próximos 98 días. Uno supone que el equipo de Zavala se ha preocupado por distribuirlos geográficamente de manera que cubran al menos 17 estados. El Bronco dijo que sus firmas son hasta hoy, siete de cada diez, de Nuevo León, pues así la va a tener complicada. Y cada auxiliar de Pedro Ferriz o Armando Ríos Piter tiene que conseguir unas 200 firmas en los mismos 98 días, incluyendo Navidad, Año Nuevo, Reyes, vacaciones, sábados, domingos, posadas y el día de la Virgen.

La estrategia de Zavala incluyó un cambio de mentalidad en su equipo, se cambió hasta parte del personal, y se hizo una estrategia tipo Avon u otros productos que se venden con estructuras piramidales. Armó un call center, no para conseguir firmas, sino para dar soporte técnico y al mismo tiempo presionar a los auxiliares a que consigan… otros auxiliares.

Es cierto que hoy en los informes del INE Zavala tiene muchos auxiliares inactivos, pero, según dicen en su equipo, es porque hoy la concentración está en tener auxiliares.

El resultado ideal de esa estrategia sería tener 50 mil auxiliares, cada uno tendría que conseguir solo 17 firmas. Así, no hay app que se resista.

No está sencillo. Pero, visto así, ya no me parece imposible.

