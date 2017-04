La cacería de migrantes se endurece, el gobierno vacaciona

Esta semana, el gobierno de Estados Unidos endureció la cacería contra inmigrantes sin documentos en Estados Unidos.

El fiscal general de Estados Unidos emitió un documento durante su primera visita a la frontera que cierra la pinza de aquellas órdenes ejecutivas y memoranda emitidas por Donald Trump hace unas semanas. En aquellos documentos, Trump ordenaba a la policía migratoria endurecer sus prácticas y les permitía hacer cosas que antes eran impensables, como dejar la decisión de qué es un acto criminal y quién lo había cometido a la discreción del agente policiaco, lo que le daba permiso para deportar.

Ahora, Sessions ha ordenado a sus fiscales hacer algo similar desde su lado.

Les ha ordenado que la inmigración debe ser una prioridad y ha ampliado algunas definiciones legales. Tal vez las más graves son las siguientes.

Les ha pedido abrir investigaciones y llevar a la justicia a todos aquellos que puedan haber “transportado y protegido a inmigrantes sin documentos”. En los detalles, como ya han dicho algunos fiscales, Sessions quiere que se presenten casos penales contra personas que hay ayudado a tres o cuatro personas a llegar a Estados Unidos o los han alojado. Es decir, un padre puede ser perseguido por traer o alojar a un hijo, un hermano por traer a sus hermanos.

Por si esto fuera poco, apenas ayer, The Washington Post y The New York Times dieron a conocer dos aspectos más de esta barbaridad.

El primero, dijo que se está preparando una brigada nacional de deportaciones. Con base en un documento interno de la Secretaría de Seguridad Interior, el Post y más tarde el Times revelaron que hay un plan para contratar cientos de nuevos agentes de CBP (La policía migratoria), que se han localizado miles de lugares disponibles en prisiones locales y federales para poner a los indocumentados, y que se espera un gran número de internos y se planea la reducción de estándares en cómo se mantiene presos a los indocumentados que antes eran considerados “civiles”.

Frente a sus fracasos en asuntos como acabar con el Obamacare, Trump lanza bombas y endurece la cacería de migrantes. Cosas que le dan popularidad.

El gobierno mexicano, vacaciona.

Twitter: @puigcarlos