López Obrador quiere a Margarita y a "El Bronco"

Falta poco más de un mes para que se acabe el tiempo de los aspirantes sin partido a la Presidencia para obtener un lugar en la boleta electoral.

Según los reportes preliminares, muy pronto, al menos Margarita Zavala y Jaime Rodríguez podrán decir que han logrado más de 866 mil firmas que se encuentran en la Lista Nominal, pero ambos siguen lejos de cumplir la condición de dispersión geográfica a la que obliga la ley. Según el último reporte oficial del lunes pasado, la ex panista y el ex priista habían alcanzado 1 por ciento del padrón en menos de la mitad de los 17 estados requeridos.

El Bronco tenía seis estados completos y solo 10 con más de 50 por ciento de lo necesario. Margarita tenía cinco completos y 14 con más de 50 por ciento.

Los dos tendrán que tener muy buenas semanas, ahora con un sentido estratégico en lo geográfico, para lograr la meta.

Además, ahora, las firmas tendrán que superar la nueva revisión que hace el INE para certificar la validez de las firmas después de haber encontrado “inconsistencias e irregularidades”. Margarita y El Bronco, por ejemplo, tienen algún auxiliar que ha entregado 12 firmas por hora, sin descanso, durante 85 días.

Los números que hasta ahora conocemos, dijo el INE la semana pasada, podrían modificarse.

Lo que suceda con los independientes será fundamental para lo que suceda en la elección y hoy a nadie beneficia más la fragmentación del voto que al líder en todas las encuestas: el candidato de Morena.

Con base en las encuestas hasta ahora publicadas —me baso en el concentrado que hace oraculus.mx—, los dos independientes con posibilidades tienen en promedio 13 por ciento de las preferencias, Zavala 10, Rodríguez tres. Porcentajes que sumados no están lejos del promedio que esas encuestas dan como ventaja a López Obrador sobre el segundo lugar, ya sea Anaya o Meade.

No está muy claro cómo se repartirían esos 13 puntos en caso que ninguno de los aspirantes independientes llegase a la boleta, pero creo que no me equivoco si digo que López Obrador sería el menos beneficiado. Si la historia sirve de algo, al menos los de Zavala no se irían para el candidato de Morena.

Por eso, el más entusiasta en que los dos logren estar en la boleta debe ser López Obrador.

Y ahí la paradoja de los dos suspirantes.

Uno nunca sabe para quién trabaja.

Twitter: @puigcarlos