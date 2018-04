Por qué AMLO sigue arriba. Una hipótesis

Ayer, los cuatro candidatos a la Presidencia de la República pasaron por el mismo lugar: la reunión de la American Chamber of Commerce.

Una reunión privada, en el Club de Industriales, frente a representantes de buena parte de las empresas que generan casi una tercera parte del PIB mexicano.

Uno podría imaginar que tal vez esa sea la audiencia que más se le complica a López Obrador en comparación con los otros tres.

Revisé lo que dijeron los cuatro aspirantes, sobre todo en los momentos que respondieron a preguntas. Todos, creo, lo hicieron bien, son gente preparada y/o que se prepara.

Hay una gran diferencia: López Obrador entendió que en ese foro no estaba hablándole a los asistentes, sino como siempre, como hace muchos años, a las cámaras y los periodistas que estaban al fondo del salón, y entonces a la hora de hablar del TLC dijo que sí, que él estaba de acuerdo con el comercio sin aranceles, que no debe cerrar la economía, pero luego dijo que buscará homologar los salarios de los trabajadores con los de los obreros de Estados Unidos y Canadá. “Trump está planteando que se mejoren los salarios de los trabajadores mexicanos. En eso sí coincidimos”, dijo López Obrador. “Son importantes las maquilas, pero no se les puede pagar 800 pesos (casi 44 dólares) a la semana a los trabajadores. No es justo”.

Después hizo un comentario jocoso en relación con que viajará en aerolíneas comerciales “aunque no llegue”.

Tan, tan.

Los otros, insisto, lo hicieron muy bien, hablaron de inversión, de deuda, de infraestructura, de competitividad. Ya ven que últimamente todos usan mucho la palabra “transversal”. Y supongo que José Antonio Meade, o Ricardo Anaya o Margarita Zavala obtendrán más votos entre esa audiencia, la de ayer, en el Club de Industriales.

Pero hay uno que dijo que lo que importaría es mejorar salarios, y sin miedo agregó que en eso está de acuerdo con el bully del norte.

Debe haber decenas de análisis de por qué lo que dijo AMLO es una tontería y otros que digan lo contrario. Pero las campañas no son para eso, insisto, se trata de emociones.

Y cuando lo dicho por los candidatos hoy llegó a los portales y a la radio y a la tele, pues hay uno que causó alguna reacción emocional, los otros sacaron diez en su examen de economía y comercio.

AMLO sigue arriba porque entiende mejor que ninguno que hoy es un candidato y que está en campaña.

