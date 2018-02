¿Para cuánto le alcanza, secretario Navarrete?

Ayer el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dio una conferencia de prensa para presumir lo logrado en apenas días en un nuevo operativo encabezado por la Policía Federal.

Dijo el secretario: “Es importante destacar que con la información preliminar generada por el propio despliegue en los últimos días, la incidencia de homicidios dolosos que era particularmente grave en estas zonas, en estas ciudades, comienza a contenerse; de hecho, sin que esto signifique un resultado final, porque no lo es, desde el despliegue de este operativo hasta el momento, prácticamente en estos puntos no ha sido cometido homicidio doloso alguno, quizá uno en Colima, que se está investigando con profundidad para saber a qué móvil pertenecía la comisión del delito”.

Ayer en la tarde hablé con el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla. Le pregunté qué se había hecho diferente y si no era un alivio temporal a partir del despliegue de 5 mil elementos en ocho focos rojos, si no se estaba celebrando prematuramente.

Me dijo que lo que habían hecho en estos días era diferente, que ahora iban “juntos”, con la PGR, la Agencia de Investigación Criminal y las instituciones de inteligencia del Estado mexicano. Que van por objetivos específicos con una estrategia menos presencial para disuadir y más de arrestar y controlar a los líderes de grupos criminales.

Varias veces dijo que esto era diferente y que por eso se tenían estos resultados preliminares. Le pregunté por qué no se había hecho antes y fue cauto, me dijo que se trata de aprender lo que funciona y no funciona.

Quiero suponer que la conferencia de prensa de la mañana o lo que dijo Castilla no habrán caído muy bien a Miguel Ángel Osorio Chong. Ya veremos si estas celebraciones duran mucho.

La violencia relacionada con el crimen organizado alcanzó un récord histórico de homicidios en enero de 2018: mil 562 personas perdieron la vida a manos de miembros de bandas delincuenciales, principalmente ligadas al narcotráfico, de acuerdo con el recuento de MILENIO, que comenzó a documentar estos delitos en enero de 2007. Esto después del peor año de violencia en el país.

A lo mejor soy un pesimista crónico, pero ¿no se dieron cuenta un poco tarde?

Y si sí funciona, ¿le alcanzará al secretario Navarrete? El tiempo, lo político, el número de federales, el número de focos rojos…

