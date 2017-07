¿Alguien ha visto a Miguel Ángel Osorio Chong?

La crisis de violencia está desatada. Ayer mismo, en la zona serrana de Chihuahua, en un municipio con poca gente pero mucha actividad de las bandas del narco, un enfrentamiento que involucró, parece, primero a dos bandas y después a las autoridades estatales dejó al menos 15 muertos.

Esa tragedia es la de ayer. El inventario cotidiano es siempre grave: Guerrero, Sinaloa, Reynosa, Guanajuato, Veracruz, Tijuana, más otras ciudades y estados que brincan en cualquier momento.

El vocero para el asunto ha sido el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, que se ha centrado en el cuento de que todo tiene que ver con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Hace un par de semanas supimos que periodistas, defensores de derechos humanos, directivos de organizaciones de la sociedad civil y miembros destacados del PAN habían sido víctimas de espionaje con un malware que, dice el proveedor, solo se vende a gobiernos y que en México han adquirido la PGR, la Sedena y el Cisen, que depende de la Secretaría de Gobernación.

Hoy sabemos cuánto pagó la PGR, quién estuvo a cargo en diferentes momentos en la institución y tenemos la palabra de la ex procuradora, solo la palabra, que en su tiempo no se utilizó ilegalmente.

Del Cisen, donde sabemos se espía, o del secretario Osorio Chong no sabemos nada.

Ayer, el presidente Peña recibió en Los Pinos a John Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos. En las fotos de la reunión que distribuyó Presidencia no apareció Osorio Chong, quien es, en estricto sentido, contraparte de Kelly. Es más, el comunicado de Los Pinos dice que hablaron de combate al crimen organizado y de migración, áreas que dependen, sí, del secretario Osorio Chong. Kelly después se reuniría con el procurador. De Osorio Chong, por lo pronto, ni sus luces.

No es noticia que la relación de Osorio Chong con el resto del gabinete, al menos los que importan, es decir Videgaray, Meade, Nuño, et al… no es buena. Con algunos es pésima.

Puede ser, así son los desgastes después de unos años intensos. Si el secretario Osorio Chong no puede estar al lado del Presidente cuando llega el encargado de la seguridad interior y la migración en Estados Unidos, la pregunta es: ¿por qué el Presidente lo tiene ahí?

