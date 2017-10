Del Arte como simulación

Vivimos en el caos.

En cada cabeza, se dice, hay una verdad verdadera que se manifiesta a través de la expresión verbal. Y ella, dicen que se afirma en el libro inspirado por la misma divinidad, hace libre a quien la posee. En consecuencia, todo aquel que cree que tiene su verdad es libre, y una persona libre no tiene límites,

Donde no hay límites no hay orden; donde no hay orden hay caos.

La verdad fluye por todas las cabezas y la verdad de este momento es que todo el que escribe versos es poeta, todo el que pinta o esculpe es artista.

Nadie duda de esa verdad y tan no se duda de ella que no se pregunta qué es la poesía o el arte, sólo se acepta lo que se dice que es.

Pero los que verdaderamente saben de poesía, los poetas, no los talleristas, dicen que la poesía se escribe "con güevos" o "con las tripas", lo cual quiere decir que al escribir hay un encuentro en el que se juega la vida, y jugarse la vida no es un juego.

Un taller literario es un lugar en el que se cultivan las simulaciones: a partir de un texto ajeno se busca la inspiración propia, es decir, una inspiración de segunda instancia.

Y como solamente se puede cultivar la simulación a través de la lectura de las experiencias de otros, anulando la propia, el producto de esos talleres no es otra cosa que simulación.

Pero la literatura y todo lo que se considera arte son parte de un todo que es la sociedad. Por ello reproducen la ideología dominante: los valores estéticos propios del gusto de quienes gobiernan la sociedad.

También hay que decirlo: esta reproducción de valores estéticos es más obvio en la pintura, la escultura y en los programas de radio.

"Leer para escribir, todos somos creativos, todo lo que hace una persona es poético, la vida es bella, la belleza está en los ojos de quien la mira, todo mundo puede hacer lo que le venga en gana"... son algunos de los valores que conforman la ideología dominante y que sostienen el quehacer de los artistas, preceptos que derivan del derecho natural.

Ya no hay derecho positivo y los valores estéticos se relacionan con el gusto dominante que quiere la metaforización de los temas, pero, sobre todo, la simulación; lo que nos hace pensar que no hay poesía en los discursos literarios, ni arte en la pintura ni la escultura, solamente simulaciones para el gusto de quienes mandan.