Arqueología personal y asociación de ideas

Aunque todos juegan al Cadáver exquisito, la técnica surrealista esencial es la asociación de ideas, tomada del psicoanálisis.

La revolución surrealista tenía como fin el descubrimiento del inconsciente porque creían que allí estaba la esencia de la poesía, usando esta asociación que se hacía visible a través de la escritura automática, que mantiene relaciones con la esoteria mediúmnica en boga en los tiempos de los surrealistas.

Decía un profesor que cuando se lee un poema o una novela se abre una puerta en la que pasa no solamente lo que se lee sino esa energía que tiene el que escri be. El lector capta cosas en la lectura que generalmente no distingue claramente, que no acepta o las sublimiza y les da otro significado.

Si el lector comprendiera que eso sucede con la lectura, no tendría que leer la biografía de un autor para conocerlo. En cada poema de Baudelaire, de Rimbaud o de Eluard está contenido su espíritu.

La técnica de asociación de ideas tomó carta ciudadana sobre todo en la escritura de poemas y dio lugar a un tipo de poemas confesional, que es lo que leemos actualmente en la literatura que deriva de los talleres literarios.

Junto a la asociación de ideas se levanta otro pilar literario, el positivismo comtiano, ejercido magistralmente por el gran rescatador de la poesía española olvidada en archivos particulares e institucionales, Marcelino Menéndez.

La educación media no puede dejar de ser memorística para cumplir con este otro pilar del conocimiento que se ejerce en el currículum oculto de la educación.

Estamos, en consecuencia, ante dos vertientes que determinan el talento literario: el conocimiento arqueológico y la esoteria que genera una literatura confesional, individualista.

¿Qué escritor jalisciense escribe sobre los grandes temas de la literatura hoy en día? ¿Quién no se pregunta qué figuras retóricas debe usar, antes de escribir un texto literario?

La literatura se ha vuelto un artículo de ornato, ejerciendo un rescate de la arqueología personal, de esos estratos del subconsciente que están inmóviles e inconexos, mediante la asociación de ideas y la escritura automática, en donde se exalta al individuo y no el hombre

La literatura local es una manifestación de la ideología que busca establecer valores inmediatos, de mercado, en el que lo que se escribe y se publica persigue la complacencia de los lectores al mismo tiempo que propone al individuo como valor supremo de la creación, oponiéndose a la hipótesis de que el hombre ha evolucionad gracias a las ideas que él mismo se ha puesto como metas a la manera de Spinoza.