El verdadero compromiso del PRIAN con la corrupción

Nada más concluyeron los comicios y comenzó la legalización de sus trapacerías electorales en Coahuila y el Estado de México, el PRI se olvidó de sus señalamientos y críticas a la corrupción de los otros partidos, y siguiendo sus instintos políticos y exigencias de complicidad, procedieron a demostrar lo poco que les importa la sociedad y la opinión que tienen de ellos, nombrando como líder del PRI en Morelos a Fernando Charleston Hernández, ex Secretario de Finanzas y Planeación de Javier Duarte, y actualmente bajo investigación de la Fiscalía General de Veracruz junto con otros 150 ex funcionarios, por posibles desvíos de recursos por más de 15 mil millones de pesos.

¿Y las formas? ¿Y la indignación de Enrique Ochoa por la colosal corrupción que protagonizaron los ex gobernadores? ¿Y su posición de que todo acto de corrupción sea investigado y sancionado? ¡Patrañas! ¡Cómo creerles si son proclives al fraude, el tráfico de influencias, el chantaje, la violencia y el desvío de recursos! Sea para beneficio familiar o para ganar una elección.

De igual forma, nos enteramos de que en días pasados el diputado panista, Enrique Flores Flores, fue obligado a dejar la coordinación del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, con lo que también abandonó la presidencia de la Junta de Coordinación Política, luego de que fue evidenciado en un video, en el que aparece dialogando con el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, sobre un supuesto cobro de "moches" a cargo de diputados locales (entre los que incluyó al priista Óscar Bautista Villegas, al perredista José Guadalupe Sánchez Flores y el verde Manuel Barrera Guillén) y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, a cambio de "limpiar" de observaciones las cuentas públicas de los municipios.

¡Este es el verdadero compromiso del PRI, el PAN y sus satélites, para luchar contra la corrupción que tiene postrado a nuestro país! No dejaron pasar ni un mes para volver a sacar su cochinero, con todo cinismo y desfachatez. ¡Y lo que nos falta hasta el 30 de noviembre de 2018!

Sólo para dimensionar, cabe recordar que en el caso de San Luis Potosí se pedía a los presidentes municipales entre el diez y el veinte por ciento de los montos observados, que en el caso del alcalde de Ébano son 40 millones de pesos, por lo que en caso de no ser exhibidos, esta gavilla de rufianes se habría repartido entre 4 y 8 millones de pesos.

¡Y luego se "indignan" y santiguan por los 500 mil pesos que ellos mismos le ofrecieron y entregaron a la diputada Cadena, con la petición repetida en su propio video de que los destinara a las campañas de MORENA! La sobada táctica de "¡al ladrón, al ladrón!". ¿Y el caso Odebrecht? ¿Algún día conoceremos los nombres de todos los panistas y priistas involucrados, que entre 2010 y 2014 recibieron sobornos por más de 10 millones de dólares (180 millones de pesos al tipo de cambio actual) para ganar contratos de obras públicas, que le generaron beneficios por más de 39 millones de dólares?

Eso sin contar que la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, se desarrolló en terrenos que previamente fueron comprados a bajo costo por Javier Duarte y su círculo cercano, gracias al uso indebido de la información privilegiada en su poder, obteniendo así enormes dividendos.

Ahora entendemos por qué son capaces de todo, absolutamente todo, para conservar el poder político. Un poder que sólo utilizan para lucrar y servirse sin medida, mientras millones de mexicanas y mexicanos se hunden en la pobreza, con la única esperanza de que algún día sus victimarios les arrojen unos cuantos mendrugos para sobrevivir. Lo digo sin acritud, pero lo digo.

OBITER DICTUM recientemente la valiente investigadora y periodista Lidia Cacho, denunció e hizo públicas una serie de trapacerías de quien será la piedra en el zapato de Rafael Moreno Valle, aspirante a la Presidencia de la Republica. El chupóptero de marras es propietario de un panfleto que se regala en todas las oficinas por su baja calidad periodística. Este sujeto es denunciado por pingües negocios que ha venido haciendo en el Estado de Quintana Roo, diputado federal anodino y camandulero que, de cierto, habrá de darle muchos dolores de cabeza a Rafael Moreno Valle por la larga cola que tiene y que de ser necesario con nombre y apellidos me referiré en este y otros espacios. El temor de este mindundi es del tamaño de sus desesperadas acciones para sacar del ciberespacio toda la serie de lindezas que esta semana próxima pasada se difundieron, tanto en redes sociales, como en medios de comunicación por sus corruptelas mil. Ya me alació los bigotes para contar a ustedes con pruebas en la mano el tráfico de influencias, la corrupción, los sucios negocios de los que este personaje será denunciado para provecho de Ricardo Anaya, Margarita Zavala, y otros adversarios de Rafael Moreno Valle, que habrán de utilizarse en su perjuicio por mi parte y muchos más si no le baja dos rayitas a sus provocaciones. ¡Abur!

