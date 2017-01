Se consuma la infamia.

Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales

a empresas extranjeras, traiciona a la patria

Lázaro Cárdenas del Río.

Nunca mejor que este día para rememorar las sabias palabras que pronunciara el general Lázaro Cárdenas en su histórico discurso del 18 de marzo de 1938 con motivo de la expropiación petrolera.

Previo al término fatal del 2016, las redes sociales fueron inundadas con una serie de reclamos, por el golpe asestado a la economía de este país por el gobierno que encabeza EPN y que sin precedente alguno se erige como el peor mandatario, después de Fox y Calderón, un Presidente con la total incapacidad para gobernarnos pero si para cumplir a raja tabla las órdenes y designios de los países de primer mundo que desde hace mucho tiempo se frotaban las manos para hacerse de nuestras áreas estratégicas, entre ellas la energía eléctrica y nuestros hidrocarburos. Cómplices de estos atropellos fueron diputados y senadores al congreso de la unión que, fasttrack aprobaron la reforma energética que junto con la hacendaria se habían ofrecido a los mexicanos como el eje rector del desarrollo de este país, para "mover a México." Así fue como sobrevino la grosera reforma a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna dejando con ello un truño hediondo en el que no merecemos padecer.

Al tiempo de que en las redes sociales los mexicanos manifestaban su irritación y rabia por el alza en el precio de la gasolina, se recordaba la imagen del ejecutivo federal en sendos discursos pronunciados en 2014 y en 2015 en los que ofrecía que no habría un alza en los precios de la gasolina y que la reforma hacendaria traería grandes beneficios para salir de la grave situación económica y política en que nos habían dejado sus predecesores.

El Senador Bartelett y Layda Sanzores fueron los únicos senadores que levantaron la voz y de ella a los hechos, impetrando la protección de la justicia federal en contra de estas reformas oprobiosas en cuanto al procedimiento en el que fueron llevados a cabo, violando de manera flagrante lo previsto por el artículo 134 de la ley suprema – que no en contra del texto de las mencionadas reformas-.

El amparo inicialmente admitido a trámite y posteriormente desechado por un Tribunal Colegiado, fue litigado por el que esto escribe y por el Senador Bartlett hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para finalmente ser resuelto por la primera sala de ese máximo tribunal de justicia que no quiso entender que los argumentos esgrimidos en contra de aquella grosera reforma se centraban exclusivamente en el proceso de creación de las normas, aprobadas por las legislaturas de los estados el mismo día de su presentación, sin debate y con dispensa de lectura y en unas cuantas horas. De la discusión y el debate en la cámara alta ni hablar, Gamboa Patrón y sus abyectos y genuflexos homólogos aprobaron el bodrio de marras en unas cuantas horas desoyendo los reclamos y protestas de los legisladores que opugnaban la iniciativa. El asunto fue llevado hasta la Comisión Interamericana de derechos Humanos con sede en Washington por parte del Senador Manuel Bartlett Díaz y con mi apoyo como abogado postulante. (sin resolverse a la fecha).

No huelga recordar el sinnúmero de conferencias que tanto el Senador Poblano y el que esto escribe dimos frente a todos los medios de comunicación de este país quienes asistieron, tomaron nota, pero en todos los casos fueron sometidos al silencio, en esta dictadura mediática que hemos venido padeciendo.

Insistimos en que la entronización de las empresas transnacionales para explorar y explotar nuestros hidrocarburos era un acto de traición a la patria, como lo dijera el general Lázaro Cárdenas en marzo de 1938; que las consecuencias serían fatales para México y los mexicanos, que sobrevendría una debacle económica y política, convirtiéndonos en un Estado vasallo de las empresas extranjeras que vendrían a expoliar lo que nos pertenece.

La provocación para un movimiento social de grandes dimensiones es un riesgo latente que se cierne en este México herido de muerte, pese a ello EPN y su gabinetazo, en plan Salinas de Gortari, ni nos oye ni nos ve, empero el hartazgo del mexicano tiene un límite y lamentablemente ese está por llegar.

Los sucesos de este atentado contra la economía de los mexicanos ha sido uno de los más severos azotes que hemos recibido por parte de este gobierno cuasi fallido, para quienes conozcan la frase de Noam Chomzki.

La actitud neoliberal de un PRI derechizado, in extremis tiene alcances de tragedia nacional, por ello es prudente recordar, leer y releer el discurso pronunciado a la nación mexicana por parte de Lázaro Cárdenas del Río quien, entre otras cosas con motivo de la expropiación petrolera expresaba, cito textual un resumen de sus palabras: "...Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.

Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.

Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional, pudieran tener de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos, una desviación de materias primas, primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un sólo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto.

Fracciones del texto leído por el presidente Lázaro Cárdenas en Palacio Nacional, el 18 de marzo de 1938.

El "Credo" de Ricardo López Méndez y "La Suave Patria" del bate Zacatecano Ramón López Velarde retumban en mis recuerdos, "...Tu hueles a tragedia Patria Mia y sin embargo ríes demasiado, acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado...algo que es mío en mi como tu sombra que se tiende con vida sobre el mapa... porque si no creyera que eres mío el propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba..". Así recuerdo como si de ayer se tratara que de mi párvula voz con verdadero sentimiento también recitara. "...Diré con una épica sordina, la Patria es impecable y diamantina... Suave patria permite que te envuelva en la más onda música de selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero...el niño dios de escrituro un establo y los veneros del petróleo el diablo...tu mutilado territorio se viste de percal y de abalorio. Suave Patria Tu casa todavía es tan grande que el Tren va por la vía como aguinaldo de juguetería...".

Sé que estas hermosas palabras son desconocidas por quienes han mancillado este concepto tan grande y universal en actos de verdadera traición, porque, desconocen aquello que se llama ¡PATRIA!

mezavcm.abogados@gmail.com