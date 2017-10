El Bronco vs Jaime Rodríguez Calderón

Para Renato Girón Loya,

Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, inició su carrera política en el PRI -hoy PRIAN- después de su emotiva renuncia en la que le expresa al dirigente del partido tricolor su intención de dejar a su instituto político, con las siguientes palabras: “…Como sabiamente dijo mi General Mariano Escobedo, oriundo de mi tierra Galeana, hemos aprendido a ser libres y ningún descendiente de reyes, ni de nadie, tiene el derecho de inscribirnos en el registro de sus esclavos […] por eso he decidido unirme a millones de mexicanos que han llegado al límite de la paciencia. Y que hoy, encabronados, muy molestos, exigen cambiar los viejos modos políticos del partido y del propio sistema. Coincido con ellos, porque pienso y siento lo mismo que ellos…”. Jaime Rodríguez militó en el tricolor durante 33 años para declararse independiente y anunciar que buscaría la candidatura a través de la plataforma “Cerebro, Corazón y Carácter”, en el año 2014.

Previamente, en 2009, como presidente municipal de García, Nuevo León, víctima del narcotráfico que asolaba la región, se cuenta que puso sus mayores esfuerzos en combatir la inseguridad y reducir el tráfico de drogas que campeaba y transitaba por su municipio. Fue electo para obtener la presidencia de García, Nuevo León, con un apoyo abrumador del 75% de los delegados de su partido. Su popularidad creció a pasos agigantados acompañado de su carisma y su actitud firme, más que beligerante, lo que le llevó a alcanzar la gubernatura constitucional de Nuevo León como candidato independiente, en el periodo 2015-2021, con casi el 50% de los votos emitidos, obteniendo una gran ventaja sobre Ivonne Álvarez del PRI y Felipe Cantú del PAN. Durante su gobierno tuvo la primera trapisonda que resolver, después del enfrentamiento entre reos del penal de Topo Chico, que dejó un saldo de 49 reos muertos y 12 heridos. Las críticas en su contra no se hicieron esperar, y así organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y legisladores de las distintas facciones del congreso de Nuevo León lo acusaron de negligencia. La chiva expiatoria finalmente fue la directora del penal Georgina Salazar Robles y colaboradores suyos, quienes fueron imputados por homicidio calificado y abuso de autoridad.

Actualmente, el Bronco ha sido tema de polémica por parte de propios y extraños, seguidores y detractores, al expresar públicamente su aspiración por participar como candidato independiente para la Presidencia de la República, lo que han venido haciendo otros candidatos sin capital político alguno, con excepción de Margarita Zavala y él, los demás terminarán por hacerle el trabajo sucio al PRIAN.

Como quiera que sea y con independencia de que, considero que su popularidad no le alcanza para ganar una elección a la Presidencia de la República, habrá que agregar lo que hoy vuelve a navegar en las redes sociales, una grabación que data del mes de mayo de 2015, sin embargo, los mexicanos somos de flaca memoria y una buena dosis de ácido glutámico como en otras entregas he dicho, nos vendría bien, veamos lo que hace poco más de dos años se difundió y hoy se retoma en las redes sociales, en una acalorada discusión con alguna de sus parejas del pasado, a quien a través de Pegasus o de cualquier otro medio de espionaje sofisticado, se trascendió y hoy revive la desagradable conversación que sostiene con una dama, sea quien sea, lo cierto es que hasta ahora Jaime Rodríguez Calderón no ha salido a decir que quien participa en la conversación no es él o que no es su voz. Como quiera que sea, la conversación sigue navegando en las redes sociales, independientemente de la defensa que en su momento hiciera su esposa sobre el particular. He aquí la trascripción de aquella rasposa charla del Bronco a medias, con una dama cuyo nombre hasta hoy se desconoce:

“… Mujer desconocida.- No lo vas a hacer Jaime, nunca te hice algo malo, al contrario, el que actuó de mala gana y actuó de mala forma fuiste tú, hacia mi persona siempre (bronco intenta hablar).

BRONCO.- Hablar así nunca me lo habías dicho de frente siempre estás hablando por teléfono.

Mujer desconocida.- Te lo digo de frente, ven ahorita cabrón, ven ahorita cabrón, ten huevos y venid, te digo lo que quieras de frente , no mames Jaime no mames, no es mi culpa que no (argumento inaudible) a tu hijo, ni que hayas entregado un pinche general, ni que tengas un pinche hijo que no te haya dado la felicidad, ni que te hayas enredado con una puta y que no tengas una mujer como yo a tu lado, podrás tener una pinche gubernatura, podrás tener lo que se te dé tu chingada gana, pero siempre, siempre vas a tener en tu conciencia lo que estás haciendo, a cuanta gente has empinado, y cuanta gente ha perdido por ti, la gente que realmente te creía, y gente inocente, no mames Jaime, ¿eso es querer amar? ¿querer ayudar? Vete en tus fotos con tu bronquito, vete tus ojos, no mames cabrón, así me muera de hambre, pero tú no mereces a alguien como yo, ni la pinche gubernatura. Dios quiera no nos ponga en tus manos, porque vamos a estar más empinados, porque no hay alguien más falso que tú…”

Consideré por ética investigar si Jaime Rodríguez, en uso de su legítimo derecho de réplica, en su momento había salido a desmentir o dar una explicación respecto a tan desagradables reproches e imputaciones sobre su manera de conducirse con la dama, que muy alterada le hace los reclamos citados, al “haber sacrificado y empinado a gente buena e inocente”, como lo expresa la interpelante vía telefónica.

Considero entonces que como dijera el inefable Calderón Hinojosa “haiga sido como haiga sido”, este acontecimiento del pasado mueve a reflexión y ojalá esto suceda con el Bronco para desistir de su intentona para contender por la Presidencia de la República en beneficio de su otrora partido, hoy mimetizado con el PAN. Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!

