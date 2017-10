SyT, en la ruta de Sistecozome

El paro de labores realizado por choferes de Servicios y Transportes que afectó a miles de usuarios la mañana del lunes dos de octubre, es sólo una muestra del desastre que enfrenta la empresa camionera.

Hundida en deudas, con una administración deficiente y sentenciada por la próxima puesta en operación de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano que arrebatará el derrotero de su mejor ruta, sólo falta saber si seguirá los pasos del Sistecozome… con todo e impunidad.

En enero de 2017, la contralora estatal Teresa Brito, adelantó que en las primeras revisiones a Servicios y Transportes encontraron que su deuda alcanzaría los mil 500 millones de pesos. En el oficio DGP/0519/2017 de inicio de auditoría de fecha 20 de enero de 2017, la contralora informó de 27 observaciones sobre la situación financiera, egresos y pasivos.

La contralora prometió que la auditoría estaría concluida en abril, pero no se ha hecho pública.

En julio pasado, el gobierno estatal decidió liquidar Sistecozome y absorber sus pasivos que suman más de 500 millones de pesos, una vez que los diputados acordaron su extinción.

Por medio del oficio DGP/5456/2016, los legisladores recibieron un informe de la contraloría donde expone en 15 puntos las principales anomalías en la empresa camionera.

Al menos en trece de ellos, dictamina que hay evidentes fallas en la administración lo que habría provocado riesgo o daño patrimonial, razón por la cual recomienda acciones legales contra los servidores públicos responsables.

Hasta ahora, no se conoce que se hayan abierto carpetas de investigación contra el ex director Javier Contreras y su equipo, aunque en cambio sí fueron indemnizados con salarios que iban de los 62 mil a los 32 mil pesos mensuales, mientras que irónicamente hay 150 ex trabajadores que tuvieron que demandar a Sistecozome por despido injustificado.

En el caso de Servicios y Transportes, la liquidación podría también ser el camino a seguir. La paraestatal dejaría de existir además para no estorbar la operación de la Línea 3 que recorrería la misma ruta de la Diagonal 275.

En la década de los noventa, este derrotero llegó a funcionar con 200 unidades. Por turno completo, los choferes reportaban ingresos de cuatro mil pesos diarios, lo que significaba unos 800 mil pesos tan sólo de esa ruta. Servicios y Transportes reportaba ingresos al día de un millón 600 mil pesos, de los cuales la mitad los aportaba la ruta Diagonal que atravesaba Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, casi el mismo trazo de la nueva línea del tren ligero.

Servicios y Transportes debe más de 800 millones de pesos a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y más de 250 millones de pesos a Pensiones del Estado.

La principal deuda de la empresa camionera, se originó con el arrendamiento de 200 unidades Magnum 1100, un híbrido de carrocería Dina con motor Caterpillar que quedaron inservibles por no soportar los pisos de Guadalajara y un deficiente mantenimiento.

Pese a todo, Finanzas otorgó un préstamo de 400 millones de pesos para comprar los camiones. En cuanto a Pensiones también resulta un caso increíble. La deuda de Servicios y Transportes, equivale a nueve años de dejar de hacer las aportaciones de los trabajadores.

De seguir los pasos del Sistecozome, el gobierno estatal absorbería los pasivos de la otra paraestatal estimados en mil 500 millones de pesos, con lo que sumarían más de dos mil millones de pesos la aventura del gobierno estatal como empresario camionero.

Y como sucedió con Sistecozome, extinto por decreto desde el congreso, ningún ex directivo pisaría la cárcel pese a los abusos cometidos.





La siguiente semana: “¿Cuánto pesa el tren ligero?”.





(Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paraleloveinte.com).

martinezmcarlos@hotmail.com