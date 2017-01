El alcalde era el “chalán”

Casi ocho meses después de la primera denuncia, el gobierno estatal a través de la Fiscalía General del Estado, decidió intervenir para terminar con la simulación que se vive en Villa Corona de la cual fue también en parte responsable.

Según la fiscalía, es a partir de un intento de suicidio del verdadero alcalde, Rodolfo Ruvalcaba Muñoz, cuando la dependencia intervino para salvar su vida y mantenerlo a salvo de amenazas de muerte de un grupo de la delincuencia organizada.

De acuerdo con esta versión, Ramón Sierra Cabrera, secretario general del ayuntamiento, con el apoyo de un cártel, habría “expulsado” del cargo al presidente municipal para controlar la administración.

El propio fiscal señala que investigan los posibles nexos de Sierra Cabrera con la delincuencia, además de las causas por las cuales no se siguieron al menos dos procesos que enfrentaba en 2007 por robo, y en 2012 por lesiones, mismos antecedentes que le impidieron convertirse en candidato a la alcaldía.

Siempre según las autoridades, Ruvalcaba Muñoz apareció en un puente en Acatlán con una biblia y una constitución en las manos para intentar suicidarse frente a su familia.

El alcalde supuestamente habría cedido su puesto a Ramón Sierra y hasta recientemente solicitó licencia al cargo por amenazas de muerte.

Sin embargo, la historia es muy distinta.

El miércoles 27 de abril de 2016, denuncié en esta columna y ampliamente en mi portal www.paraleloveinte.com, el singular caso de Villa Corona. La columna se llamó “¿Y dónde está el presidente?” en tanto el reportaje llevó por título “Villa Corona, un municipio con dueño”.

En estos trabajos revelé la historia de Ramón Sierra y la forma como tejió una red para hacerse del cargo y como envió a su “chalán”, Rodolfo Ruvalcaba Muñoz, para ser candidato del Partido Humanista a la presidencia al no poder registrarse en lo personal.

El 12 de octubre amplié con más detalles en la columna “Villa Corona, burla electoral” y en el portal “Villa Corona, usurpación impune”, la forma como Sierra Cabrera hizo campaña sin ser el candidato y aporté los links (https://www.youtube.com/channel/UC7gBigm3m9nF4BTLPoaYGQg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0).

También mostré el video donde Ramón Sierra asegura que Enrique Alfaro, el PAN y el PRI, lo habrían buscado para ser candidato por esos partidos (https://www.youtube.com/watch?v=67_3U2Q7Ftk).

El 14 de diciembre publiqué la columna “Gobierno valida alcalde patito”, donde revelo que el propio gobernador entregó las llaves de un camión a Ramón Sierra Cabrera, como parte de los apoyos entregados a los alcaldes en el programa de atención a estudiantes en las regiones.

Tan es cierto que Rodolfo Ruvalcaba Muñoz es el “chalán” de Sierra, que ahora aparece en Facebook para desmentir que haya recibido amenazas de muerte, denuncia que la Fiscalía General mantiene asegurada la finca donde vivía y hace responsable al estado de lo que puede sucederle no solo a él, sino también al propio Ramón Sierra Cabrera.

En la cuenta de Facebook del ayuntamiento el alcalde de Villa Corona denuncia una persecución política en contra del “señor Ramón” y su persona; ratifica que sí presentó una licencia de un año al cargo, rechaza que la fiscalía lo haya buscado y anuncia que buscará ampararse.

En abril cuando realicé la investigación busqué a Rodolfo Ruvalcaba Muñoz en la finca donde residía, un antiguo restaurante de mariscos propiedad de Ramón Sierra.

No estaba, pero un asistente me lo comunicó a través del celular y ante la insistencia de entrevistarlo me remitió al secretario. Me dijo que lo que Ramón Sierra Cabrera me dijera, estaba bien, entre otras cosas porque él “era el duro”.

(La historia completa en www.paraleloveinte.com).

