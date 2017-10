No sobraba ser cortés

Federico Berrueto, colaborador de esta casa, no duda: el cese de Santiago Nieto es procedente y legal.

Por descuido y por mentir, dijo con Azucena Uresti en MILENIO Tv, el ex titular de la Fepade puso en riesgo la credibilidad de un caso tan relevante como el del ex director de Pemex Emilio Lozoya, que trascenderá inclusive al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Si el subprocurador en funciones de procurador general actuó por consigna presidencial o por convicción poco importa, según él, porque Nieto no solo balconeó una investigación ministerial que debió mantener en reserva, sino desoyó a la juez que le ordenó informar a Lozoya de las imputaciones que obran en la carpeta de investigación.

Gran punto fino de Berrueto: a diferencia de un procurador general y del ex fiscal Nieto, el nombramiento de Alberto Elías no tiene la ratificación del Senado y por eso, opina, debió correr la cortesía de exponer a los senadores las razones jurídicas de su decisión.

No lo hizo, y cunde en la oposición el uso político de una medida fundada, por más que el no haber sido cortés no le quita la razón.

