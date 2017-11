La indecisión de Monreal

De “amable y sincero” califica Ricardo Monreal su encuentro con Andrés Manuel López Obrador.

Leal, se ufana:

“Nunca he cambiado mi opinión sobre él: es la persona con más autoridad moral que hay en el país”.

En el video que subió al ciberespacio no alude a su relación con Morena, “gran parte” de la cual, según me dijo, “quedó entre los escombros”, y no por el sismo del 19 de septiembre; ni siquiera por no haberlo perfilado como candidato a la Jefatura de Gobierno de la capital nacional, sino por el agravio de colocarlo a la cola de una encuesta que permanece en el misterio.

“Por lo pronto”, dice, seguirá encabezando la delegación Cuauhtémoc.

Monreal continúa sin despejar dos incógnitas clave de su vida política: se sale o no de Morena, y si solicitará o no licencia para jugar en las próximas elecciones.

Y aunque parece dejar abierta la posibilidad de contender bajo otras divisas (por el PRI ya dijo que no), las propuestas que le han hecho “no se han transparentado ni se han concretado, por lo que cada día me aleja más de ellas...”.

