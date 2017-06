Aguas, ¿pero "who is big brother"?

The New York Times, con afirmaciones e insinuaciones, dice que el gobierno espía, vía telefónica, a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas mediante un sistema israelí, destinado a probables terroristas, que solo pueden comprar gobiernos.

Entre los espiados figuran, imagínese lector, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad y su esposa... Ah, chingá.

Uno de sus párrafos, no obstante, delata la fragilidad de tan escandalosa sugerencia:

“Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos del hackeo...”.

Más allá de lo importante que resulte para el gobierno hurgar en la actividad de los presuntos vigilados, su respuesta obvia es: “No”.

Intentos, pues, de quién sabe quién, mediante mensajes que de abrirse habrían intervenido los celulares.

Por si las dudas, por si acaso y por teléfono procuro no alimentar a los eventuales morbosos, pero enigmáticos espías.

