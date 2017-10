La elástica ética del ex fiscal

En lo de Santiago Nieto hay dos hechos clave, en apariencia contradictorios mas no excluyentes, que a vuelo de pájaro no se notan, pero los senadores que claman por la restitución fingen ver solo el primero:

a) En la entrevista (18 de octubre) que Reforma dio de principal: Solicitó Emilio Lozoya a la Fepade que lo exonerara/ Presiona al fiscal por PRI-Odebrecht, el hoy ex fiscal no reveló un solo dato de la investigación sobre el ex director de Pemex y la empresa de los sobornos multinacionales.

b) Lo que en el texto se le atribuye a Nieto (¡entre comillas!) es que Lozoya le pidió en una carta “que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia”, y que en la misma “refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar. Esto es lo que me parecía particularmente grave”.

Por exhibirlo con esa mentira, Lozoya puede alegar indebido proceso.

Loret y López-Dóriga le preguntaron a Nieto si dijo eso o no, pero el cesado emprendió la graciosa huida con la vacilada de que... respeta “la libertad de expresión”.

cmarin@milenio.com