Esta noche: la espada de Arcadi

Sin detallar, he dicho ya:

Al irritante y polémico Arcadi Espada (articulista en nuestro diario asociado El Mundo, antes en Vanguardia y El País) lo sigo desde hace quizá diez años por sugerencia de mi admirado y querido Humberto Ríos Navarrete (autor de Crónicas urbanas aquí en MILENIO), periodista que Carlos Monsiváis me recomendó buscar.

Nacido en Barcelona, Espada tiene la virtud de no andarse con rodeos para expresar lo que piensa y no solo se asume sin tapujos español, sino que critica y juzga de manera implacable a independentistas catalanes.

Arcadi militó en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, donde promovió la plataforma cívica Ciutadans que impulsó la creación de Ciudadanos (Partido de la Ciudadanía), al que no se integró.

El 31 de octubre dedicó su columna ¡Quía! (algo así como no me lo creo) a la “huida a Bruselas del gobierno tarado...” que encabezaba el ex periodista Carles Puigdemont.

Días antes le pedí a nuestro corresponsal José Antonio López que lo entrevistara.

Por sugerencia del director de MILENIO Tv, Rafael Ocampo, esta noche presentaré la conversación en El asalto...

