Tragaldabas 2.0

En tiempos de posmodernidades no puede uno menos que ponerse a la vanguardia so pena de quedar como un anticuado. Por ello el dos, punto cero del título de este alucine. Por eso y porque en otras ocasiones estas Australadas ya habían sido bautizadas con un Tragaldabas. Así que para ponerle caché y hacerle un poco al cuento, heme aquí con la hiperlactosada de marras.

Lo he dicho otras veces y lo reitero ahora: Me dedico a la difusión de la gastronomía a nivel radiofónico, lo cual implica comer de todo y andar de pata de perro en busca, literalmente, de la chuleta. Una emisión de radio semanal me ha llevado a profesionalizar la ingesta y la cocinada para estar a la altura de las circunstancias, pero sobre todo para saber a ciencia cierta qué es eso que me llevo a la buchaca.

En cierta ocasión al finalizar una entrevista al escritor catalán Pau Arenós, experto en asuntos culinarios, me salió con la genial ocurrencia "un saludo para El Pipirín, porque siempre es bueno meterse cosas interesantes en la boca y también en los oídos". Una chulada que sirvió para justificar la indeclinable voluntad por hincarle el diente a todo aquello que no se mueva. Con esta lógica han pasado más de cinco años de una cruenta labor de sacrificio que, no obstante, alguien tiene que hacer. Y uno no es nadie para decir que no.

Fue así que agarré mis chivas y, en compañía de los autores de mis días, me lancé a la capirucha en busca de un par de razones para mover el bigote. Siempre, claro está, con el más estricto sentido profesional. Primero caímos en el mercado de San Pedro de los Pinos, un sitio en el que la cuarta parte era ocupada por "la fuente de la juventud", un localísimo de mariscos donde sacamos la puerca del mal año entre exquisiteces: vuelve a la vida, pulpo baby a las brasas, ensalada de mariscos, paella y unas frías oscuras que no tuvieron progenitora.

La experiencia no paró ahí, pues con media estocada en el cuerpo dimos con nuestros huesitos en el mercado de Río Blanco, donde el paraíso cobra sentido entre el olor a tripas fritas de "chavinda". Se trata de un chiringuito con más de 40 años de tradición que ofrece intestinos de res para chuparse los dedos. La razón de este periplo doble fue "yo sólo sé que no he cenado", programa que transmite canal once y que conduce mi compadre Bruno Bichir.

En su emisión dedicada a la Ciudad de México, que puede degustarse en Youtube, Bruno hace un ejercicio cartográfico que incluye los dos mercados que menciono. Y como Dios los hace y ellos se juntan, que le sigo la huella, acompañado de mi banda, pues ante todo seré un tragaldabas, pero nunca un comesolo.