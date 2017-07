Puertas en forma de disco

La verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que compré un disco compacto, mucho menos un vinil. Pasé años y felices días coleccionando música y un buen (mal) día, todo se acabó. Ignoro con exactitud cuándo fue. Lo cierto es que gradualmente se había ido apareciendo el fantasma de la virtualidad. Y con él se difuminaba la necedad de buscar en las tiendas de discos. Recuerdo que de adolescente pasaba horas revisando las portadas y contraportadas de clásicos y no tanto. Repasaba lo que conocía de memoria: intérpretes, canciones, compositores y productores. Una brutal cantidad de datos inservibles que acumulaba mientras escuchaba la música que alguien en la tienda tenía a bien (o a mal) programar.

Aún me acuerdo de las veces que llegaba a una sucursal de la única cadena especializada en venta de discos que hoy queda en México. Mi misión era localizar el santuario, esa parte del chiringuito dedicada a exhibir los "incunables", cajas de discos, ediciones especiales y rarezas dirigidas a los melómanos de cepa. Y ahí me daba vuelo revisando cosas que jamás compraba, pero que me brindaban toda clase de información relevante, aunque bien a bien no sabía para qué. Claro que en ocasiones compraba algo, para alguien con trastorno obsesivo compulsivo hablar de colecciones es meterse en abismos insondables. Por eso hay que tratar las filias con delicadeza.

Y de ellas tres fueron suficientes. The Doors, Joaquín Sabina y Leonard Cohen, en estricto orden cronológico. Eran tiempos en los que los box-set brindaban ese-algo-más que como fan se agradecía. Una serie de fotos especiales, canciones ocultas, guiños discretos y parafernalia dirigida a un público sectario. Particularmente eran tiempos en los que el disco hacía las veces de arte y de objeto, y cuyos sobrevivientes de aquella época aún sirven para adornar las paredes y los entrepaños del hoy. Como los libros y las películas. Pero son también memoria de gustos presumibles y culposos, testigos de una fijación que el emepetres se ha encargado de sepultar.

Pienso en esto mientras escucho en internet la grabación de The Doors Concierto, el material que grabaran Nigel Kennedy y Jeremy Coleman, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Praga. Lo oigo minutos antes de salir al aire con un especial dedicado a las puertas que se abren y se cierran. A poco de haber conmemorado un año más de la muerte de Jim Morrison. Y sí, habré recurrido a los viejos discos de siempre y a esa cantidad de información acumulada tercamente por horas, mientras revisaba materiales que sabía que no iba a comprar.